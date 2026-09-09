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Με ένα εντυπωσιακό ποστάρισμα στα social media, το Champions League μέσω της επίσημης σελίδας του στο Instagram αποθέωσε τον Ραζβάν Μαρίν για το εξαιρετικό φάουλ με το οποίο χάρισε στην ΑΕΚ τη νίκη στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση.

Η Ένωση, στην επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη ΛΑΣΚ και έχοντας τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, κατάφερε να πανηγυρίσει το τρίποντο με 1-0, χάρη στην εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν.

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Η νίκη απέναντι στους Αυστριακούς είχε ξεχωριστή σημασία για τους Κιτρινόμαυρους, καθώς ήταν η πρώτη τους στο Champions League μετά από δύο δεκαετίες. Ως εκ τούτου, το γκολ του Ρουμάνου μέσου απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη αξία, πέρα φυσικά από την αισθητική του.

Ο Μαρίν με μια άψογη εκτέλεση έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της αντίπαλης εστίας, προκαλώντας πανηγυρισμούς στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας. Το εντυπωσιακό τέρμα δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τους ανθρώπους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η επίσημη σελίδα του Champions League στο Instagram ανέβασε το γκολ, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Free kick golazo», ενώ παράλληλα πρόσθεσε και emoji χειροκροτήματος, αποθεώνοντας τον «αρτίστα» Ραζβάν Μαρίν για το ποδοσφαιρικό του δημιούργημα.