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Εξαιρετικό φάουλ του Μάγιερ για απόκρουση του Γιούγκιρθ. Η μπάλα βρήκε στο τείχος τελικά στο 40ο λεπτό. Η Ενωση ζήτησε κόρνερ

Δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 37ο λεπτό. Μόνος του ο Βάργκα, καθυστερεί πολύ και τον πρόλαβε η άμυνα. Άουτ η μπάλα.

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Γκολ για την ΑΕΚ στο 21ο λεπτό με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ από τον Ραζβάν Μαρίν

Φάουλ στον Κοϊτά σε πολύ καλό σημείο για την Ενωση στο 20λεπτό.

Ο Μπρινιόλι σταματά ακόμα μια φάση της ΛΑΣΚ στο 17ο λεπτό.

Πρώτη καλή στιγμή για την ΛΑΣΚ. Πλασέ του Ούσορ, άουτ η μπάλα από το δεξί δοκάρι στο 9ο λεπτό.

Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 3′ – Κάθετη του Μάγιερ, ο Γιόβιτς τετ α τετ αλλά αποκρούει ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ

Κρατήθηκε νός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στο Νεπάλ.

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19.45 Σέντρα στην Αllwyn Arena για το πρώτο ματς της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League

Η Ένωση επιστρέφει σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης μετά τη σεζόν 2018-19 με αντιπάλους τη Μπάγερν, τον Άγιαξ και την Μπενφίκα.

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι πήρε τη θέση του Θωμά Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εκπλήξεις με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει τους Μάγερ, Μάριν, Βιτάλις και Κοϊτά στο χώρο του κέντρου και τους Βάργκα και Γιόβιτς στη γραμμή κρούσης του.

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Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο είναι οι Μπαλαμώτης, Καϊρίνεν, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Αριάγκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο, Ζίνι.

ΛΑΣΚ (Ντίτμαρ Κουμπάουερ): Γιούγκιρθ, Γιόργκενσεν, Αντράντε, Τόρνιχ, Μπούμπα, Μπέλο, Χόρβαθ, Μπογκάρντε, Λιούμπισιτς, Ούσορ, Λανγκ.

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Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνο (Πορτογαλία)