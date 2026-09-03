EUROKINISSI - Στιγμιότυπο από το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας

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Η ΑΕΚ έκανε γνωστή την λίστα για την League Phase του Champions League, με τον Ζοάο Μάριο να βρίσκεται εντός, λίγες μόνο ώρες μετά την επιστροφή του στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος μέσος τέθηκε άμεσα στην διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας, ενώ στην ίδια λίστα βρίσκονται και οι Μπάμπης Λυκογιάννης και Μιλάν Βιτάλις, που αποκτήθηκαν επίσης πρόσφατα από την «Ένωση».

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Αντίθετα, εκτός λίστας έμειναν οι Γκεοργκίεβ, Αλεξίου και Καλοσκάμης. Το ίδιο ισχύει και για τον Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει.

Αναλυτικά η λίστα της ΑΕΚ:



Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Σταύρος Πήλιος, Μπάμπης Λυκογιάννης, Ντομαγκόι Βίντα.

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Κέρβιν Αριάγκα, Ζοάο Μάριο, Μίλαν Βιτάλις

Επιθετικοί: Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

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Λίστα Β’ (1): Μάριος Μπαλαμώτης

Μη γηγενείς (17): Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Μίλαν Βιτάλις, Ζοάο Μάριο, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Association trained (4): Λάζαρος Ρότα, Μπάμπης Λυκογιάννης, Σταύρος Πήλιος, Πέτρος Μάνταλος

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Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase



1η αγωνιστική: AEK – ΛΑΣΚ 8 Σεπτεμβρίου 2026 (19:45)

2η αγωνιστική: Σαχτάρ – ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

3η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 20 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

4η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρεάλ 4 Νοεμβρίου 2026 (19:45)

5η αγωνιστική: Κόμο – ΑΕΚ 24 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

6η αγωνιστική: ΑΕΚ – Γαλατάσαραϊ 8 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)

7η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρόμα 19 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

8η αγωνιστική: Ντόρτμουντ – ΑΕΚ 27 Ιανουαρίου 2027 (22:00)





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