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Η ΑΕΚ μετά τη νίκη επί της ΛΑΣΚ ετοιμάζεται για μία ακόμη μεγάλη βραδιά στο Champions League, με την Ένωση να κάνει γνωστό πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 22:00.

Μάλιστα, η ζήτηση για τα… μαγικά χαρτάκια είναι ήδη τεράστια, με τους οπαδούς της Ένωσης να ετοιμάζονται να τα εξαφανίσουν στο άψε-σβήσε και να κάνουν…. απόβαση στο Στάμφορντ Μπριτζ, με πάνω από 4.000 ΑΕΚτζήδες να ταξιδεύουν στην Αγγλία.

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Διαβάστε την ανακοίνωση της ΠΑΕ για το ματς της 14ης Οκτωβρίου

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Shakhtar Donetsk, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική) στο Stamford Bridge του Λονδίνου.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 50 ευρώ. Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ.