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Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 28χρονου Κέρβιν Αριάγκα. Η Ένωση έδωσε ένα ποσό κοντά στα 3.000.000 ευρώ στη Λεβάντε για να τον κάνει δικό της τον παίκτη από την Ονδούρα μέχρι το 2030.

Ο Αριάγκα θα προσφέρει διαφορετικά στοιχεία στον άξονα της ΑΕΚ, αφού στο παιχνίδι του κυριαρχεί η ένταση και η δύναμή του στις μονομαχίες, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας για να δώσει μία έξτρα λύση σε περίπτωση ανάγκης.

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Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ονδουριανού μεσοαμυντικού Κέρβιν Αριάγκα (Kervin Fabián Arriaga Villanueva) από την ισπανική Λεβάντε. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030.

Ο Κέρβιν Αριάγκα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στην πόλη Puerto Cortés. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από την Πλατένσε (2017-2019) και στη συνέχεια αγωνίστηκε με τα χρώματά της Μαρατόν (2019-2022).

Τη διετία 2022-2024 αγωνίστηκε στο MLS με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και στις αρχές της σεζόν 2024-25 βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Στα μέσα της σεζόν εντάχθηκε στη Ρεάλ Σαραγόσα με τη μορφή δανεισμού.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Κέρβιν Αριάγκα βρέθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, την ισπανική La Liga, ως παίκτης της Λεβάντε. Αγωνίστηκε σε συνολικά 27 αγώνες (3 γκολ και 3 ασίστ) ως αμυντικός μέσος αλλά και ως κεντρικός αμυντικός.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Ονδούρας από το 2020 και έχει αγωνιστεί μαζί της σε 45 αγώνες (4 γκολ).

Κέρβιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!

O Aριάγκα διάλεξε το νούμερο «16» στη φανέλα του, με το οποίο πόζαρε σε μια από τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΕΚ.