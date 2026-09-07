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Τη ζωή του έχασε ένας 55χρονος Βούλγαρος το απόγευμα της Κυριακής στον Ποταμό της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, αφού κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, χθες το απόγευμα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ν. Μηχανιώνας ότι ένας 55χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Βουλγαρίας) έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε, εξερχόμενος από την θάλασσα στην παραλία «Ποταμός» Επανομής.

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Στον 55χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.