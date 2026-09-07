Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε πληθώρα ευυπόληπτων μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας εντοπίστηκαν, στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, δημοσιεύματα σχετικά με δύο νέα διδακτικά εγχειρίδια του Δημοτικού, στα οποία παρουσιάζονται διαφορετικές μορφές οικογένειας, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με την αρχική ανάγνωση, και οικογένειες με δύο γονείς του ίδιου φύλου.

Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για το βιβλίο Γλώσσας της Β’ Δημοτικού «Η γλώσσα μου», των Εκδόσεων Νήσος, το οποίο εντάσσεται στο σύστημα του «Πολλαπλού Βιβλίου», που αναμένεται να εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2027-2028.

Advertisement

Advertisement

Στην πρώτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;», παρουσιάζονται μέσα από εικονογραφήσεις διαφορετικές οικογενειακές συνθέσεις. Οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν τις εικόνες, να τις σχολιάσουν, να αναζητήσουν εκείνη που μοιάζει περισσότερο με τη δική τους οικογένεια και στη συνέχεια να ζωγραφίσουν τη δική τους.

Η συγκεκριμένη θεματική προκάλεσε αντιδράσεις, με τη δημόσια συζήτηση να επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται διαφορετικές οικογενειακές πραγματικότητες στις μικρές τάξεις του Δημοτικού.

Υπήρχε, ωστόσο, ένα κρίσιμο στοιχείο: οι ίδιες οι Εκδόσεις Νήσος διέψευσαν την ανάγνωση που είχε ήδη αρχίσει να κυριαρχεί. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτησή τους, οι εικόνες που παρουσιάστηκαν ως απεικόνιση ομόφυλων ζευγαριών είχαν ερμηνευθεί λανθασμένα και αφορούσαν, αντίστοιχα, μονογονεϊκή και ετερόφυλη οικογένεια. Παράλληλα, οι εκδόσεις χαρακτήρισαν την παρουσίαση του βιβλίου παραπλανητική και μέρος μιας στοχευμένης επίθεσης εναντίον των εκδόσεων, των συγγραφέων και του θεσμού του Πολλαπλού Βιβλίου.

Με άλλα λόγια, η ίδια η πηγή που βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης αμφισβήτησε το βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο είχε ήδη αρχίσει να οικοδομείται μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης: ότι οι συγκεκριμένες εικόνες αποτελούν απεικόνιση ομόφυλων ζευγαριών.

Η είδηση, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η θεματική ήταν ιδανική για πολιτική πόλωση: οικογένεια, σχολείο, παιδιά, κυβέρνηση, «προοδευτική» και «συντηρητική» ατζέντα. Όλα τα υλικά μιας αντιπαράθεσης ήταν ήδη εκεί.

Και κάπου εδώ, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται το πραγματικό ενδιαφέρον της υπόθεσης.

Advertisement

Δεν θεωρώ χρήσιμο να τοποθετηθώ εδώ για το αν και υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να απεικονίζονται ομόφυλα ζευγάρια στα σχολικά βιβλία. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο το έκαναν, άλλωστε, άνθρωποι και από τις δύο πλευρές της συζήτησης, με τρόπους που δεν ήταν πάντοτε ιδιαίτερα ψύχραιμοι.

Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι κάτι διαφορετικό: η ευκολία με την οποία αφήνουμε την πολιτική και ιδεολογική μας θέση να προηγείται της εξέτασης των ίδιων των γεγονότων.

Από τη μία πλευρά, κάποιοι είδαν στην είδηση την επιβεβαίωση μιας κυβέρνησης που προωθεί μια συγκεκριμένη προοδευτική ατζέντα. Από την άλλη, κάποιοι άλλοι είδαν την επιβεβαίωση της κριτικής τους απέναντι σε αυτή την ατζέντα. Και οι δύο πλευρές, όμως, φαίνεται να είχαν κάτι κοινό: ήταν έτοιμες να αντιδράσουν πριν εξετάσουν με την ίδια προσοχή την πληροφορία που προκαλούσε την αντίδρασή τους.

Advertisement

Αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο.

Ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, στην οποία ο πολίτης καλείται καθημερινά να διαχειριστεί έναν τεράστιο όγκο ειδήσεων, σχολίων και ερμηνειών. Η αξιοπιστία ενός μέσου είναι ασφαλώς σημαντική. Δεν μπορεί, όμως, να υποκαταστήσει την προσωπική κρίση του αναγνώστη. Ιδίως όταν μια πληροφορία προκαλεί έντονο συναίσθημα, η ανάγκη μας να αντιδράσουμε μπορεί να προηγηθεί της ανάγκης μας να ελέγξουμε.

Και τότε συμβαίνει κάτι παράδοξο: δεν αναπαράγουμε μια πληροφορία επειδή διαπιστώσαμε ότι είναι ακριβής, αλλά επειδή ταιριάζει με αυτό που ήδη πιστεύουμε.

Advertisement

Η κριτική σκέψη, όμως, δεν είναι η ικανότητα να βρίσκουμε καλύτερα επιχειρήματα για να υπερασπιστούμε τη θέση που έχουμε ήδη αποφασίσει ότι είναι σωστή. Είναι, πρωτίστως, η διάθεση να εξετάσουμε αν η θέση μας στηρίζεται πράγματι στα δεδομένα.

Αυτό απαιτεί μια δύσκολη μορφή πνευματικής πειθαρχίας: να είμαστε διατεθειμένοι να αμφισβητήσουμε ακόμη και εκείνη την πληροφορία που θα θέλαμε να είναι αληθινή.

Στην προκειμένη περίπτωση, η δημόσια συζήτηση φαίνεται να πήρε, τουλάχιστον για ένα διάστημα, τον αντίστροφο δρόμο. Πρώτα διαμορφώθηκε η αφήγηση και στη συνέχεια τέθηκε υπό εξέταση το γεγονός που υποτίθεται ότι τη στήριζε.

Advertisement

Ίσως, λοιπόν, το σημαντικότερο μάθημα αυτής της μικρής ή ίσως αυτής της μεγάλης υπόθεσης (όπως το δει κανείς) να μην αφορά τελικά ούτε τα σχολικά βιβλία ούτε την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από αυτά.

Advertisement

Αφορά εμάς.

Το πόσο εύκολα επιτρέπουμε σε μια είδηση να γίνει επιχείρημα πριν γίνει αντικείμενο ελέγχου. Το πόσο συχνά αναζητούμε όχι τι συνέβη, αλλά τι σημαίνει αυτό που συνέβη για τη δική μας ήδη διαμορφωμένη άποψη.

Και, τελικά, το αν είμαστε πράγματι πρόθυμοι να ελέγξουμε τα γεγονότα ακόμη κι όταν η αλήθεια τους δεν μας εξυπηρετεί.

Advertisement

Γιατί η κριτική σκέψη αρχίζει ακριβώς εκεί: όταν η ανάγκη μας να επιβεβαιωθούμε σταματά να προηγείται της ανάγκης μας να γνωρίζουμε.