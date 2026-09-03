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Νέα απάτη με πρόστιμα- «μαϊμού» σχετικά με τις νέες ταυτότητες κάνουν επιτήδειοι: Ειδικότερα, ζητούν με SMS από τους «στόχους» τους να πληρώσουν για να ξεχρεώσουν υποτιθέμενα πρόστιμα ή να πληρώσουν επιπλέον ποσά.

Τα μηνύματα έρχονται από το «GOV-GR» και υποστηρίζουν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση ταυτότητας, ζητώντας πληρωμή για αποφυγή κυρώσεων. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις τα μηνύματα υποτίθεται πως είναι από την αστυνομία και ζητούν στοιχεία, υποτίθεται για το ραντεβού για την έκδοση ταυτότητας.

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