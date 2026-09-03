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Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό ΥΠΕΞ προέβη η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα σχετικά με τις τουρκικές ρηματικές διακοινώσεις για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα «εθνικά» θαλάσσια πάρκα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, «το τουρκικό ΥΠΕΞ ενεχείρισε Ρηματικές Διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί».

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Όπως τονίζεται, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. «Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Η Ελλάδα απορρίπτει, επίσης, ως άκυρη και στερούμενη έννομη ισχύος την ανακήρυξη “εθνικών” θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».