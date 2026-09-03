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Ανακοινώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.) η έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.).

Στόχος είναι η κάλυψη κενών/κενούμενων θέσεων μαθητών/μαθητριών στην Β΄ τάξη των Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ. που λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 και των κενών θέσεων της Α΄ τάξης Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ. για τις οποίες δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων/ουσών.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, επιλέγοντας έως και ένα Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο, μεταξύ εκείνων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές που ήδη φοιτούν σε άλλο Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο.

Στην ίδια πλατφόρμα, μαθητές και οι μαθήτριες θα βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο εκάστοτε ΔΗΜ.Ω.Σ. επιλογής των μαθητών/τριών μέσω γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως την έναρξη του διδακτικού έτους.

Ώρα προσέλευσης των μαθητών έως 09:00 π.μ.. Ώρα έναρξης εξετάσεων 10:00 π.μ.

Μια νέα κοινότητα μάθησης που διευρύνεται

Με συνολικά 20 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα – 10 Γυμνάσια και 10 Γενικά Λύκεια – θα λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2026 το δίκτυο των ΔΗΜ.Ω.Σ. Στις δώδεκα σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν το 2025 σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, έρχονται να προστεθούν οκτώ ακόμη, σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Με τη διεύρυνση του δικτύου, διαμορφώνεται μια ακόμη μεγαλύτερη κοινότητα μάθησης, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.