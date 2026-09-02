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Νυχτερινή μάχη με τη φωτιά έδιναν το βράδυ της Τετάρτης οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Φλώρινα, ενώ καλύτερη ήταν η εικόνα στις πυρκαγιές στη Θήβα και στην Κάρυστο.

Στην Κρυσταλλοπηγή στην Φλώρινα επιχειρούσαν 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα, ενώ είχε αποσταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.

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Στον Μύτικα, στη Θήβα, επιχειρούσαν 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 25 οχήματα, με συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στην Κάρυστο επιχειρούσαν 63 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 20ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, στη Βοιωτία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έχει επηρεάσει έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων.

Κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. μετέβη άμεσα στην περιοχή και προχώρησε σε ενδελεχή έρευνα για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο άντρες, ηλικίας 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν τις εργασίες. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.