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Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Θήβα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενώ βελτιωμένη είναι και η εικόνα της φωτιάς στην Κάρυστο, στην Εύβοια.

Τα εναέρια μέσα έχουν αποσυρθεί λόγω νύχτας. Στον Μύτικα, στη Θήβα, επιχειρούσαν 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 25 οχήματα, με συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

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Στην Κάρυστο επιχειρούσαν 63 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 20ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Από τις 18:00 της Τρίτης ως τις 18.00 της Τετάρτης εκδηλώθηκαν 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 20 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Για την Πέμπτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος (4) σε Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος (3) προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.