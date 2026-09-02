Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θύμα ληστείας από 22χρονο Αφγανό με τον οποίο συνευρέθηκε ερωτικά έναντι χρηματικής αμοιβής έπεσε 28χρονη εκδιδόμενη στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης στη Γιαννιτσών, όταν ο 22χρονος συμφώνησε να έρθει σε σεξουαλική επαφή με 28χρονη έναντι χρηματικής αμοιβής η οποία ανερχόταν στο ποσό των 20 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της συνεύρεσης -σύμφωνα με την Αστυνομία- ο 22χρονος την εξανάγκασε, με χρήση σωματικής βίας, να του επιστρέψει τα χρήματα.

Advertisement

Advertisement

Λίγο αργότερα ο 22χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.