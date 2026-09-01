Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Βίντεο για την προσέλκυση ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της προκήρυξης πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στον Στρατό Ξηράς έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Στις 26 Αυγούστου το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την προκήρυξη πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στους τρεις Κλάδους και στα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, για το έτος 2026, όπως παρακάτω:

Advertisement

Advertisement

Πλήρωση 370 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο

Πλήρωση 350 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Πολεμικό Ναυτικό, σε δύο διαγωνισμούς ως εξής: ΄

Για τις 300 θέσεις ΕΠ.ΟΠ. δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο

Για τις 50 θέσεις ΕΠ.ΟΠ. αποκλειστικά για Σταθμούς/Παρατηρητήρια του Πολεμικού Ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο

Πλήρωση 250 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στην Πολεμική Αεροπορία, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο

Πλήρωση 5 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο

Πλήρωση 25 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται η 14 Σεπτεμβρίου 2026.