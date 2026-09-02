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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θήβας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 16 πυροσβεστικών οχημάτων.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης #ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 16 οχήματα και 8 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Παράλληλα, σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς στην επιχείρηση συμμετέχουν οκτώ πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στο μέτωπο.

Στην προσπάθεια για την κατάσβεση της φωτιάς συμβάλλουν ακόμη υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Η Βοιωτία έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Σε αντίστοιχα περιστατικά, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί, ανάλογα με τις ανάγκες, με εναέρια μέσα, πεζοπόρα τμήματα, αλλά και με τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.