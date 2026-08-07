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Το βράδυ της Πέμπτης 6 Αυγούστου 2026 επικράτησε ένταση στη Θήβα, στην οδό Λοξής Φάλαγγος, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, όλα ξεκίνησαν από έντονη λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε έναν Ρομά και έναν αλλοδαπό, η οποία σύντομα εξελίχθηκε σε σοβαρό επεισόδιο.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ρομά μπήκε στο αυτοκίνητό του και προσέκρουσε επανειλημμένα στο σταθμευμένο όχημα του αλλοδαπού, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον φερόμενο ως δράστη και απέτρεψαν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης. Στη συνέχεια, και οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Θήβας, όπου διερευνάται η υπόθεση.