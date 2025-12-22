Έντονα είναι τα κυκλοφοριακά προβλήματα στον οδικό άξονα που ενώνει την Θήβα με τη Λιβαδειά, την στιγμή που οι αρχές εκτρέπουν την κυκλοφορία από την Ριτσώνα και οι αγρότες συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις.

Στην περιοχή έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από οχήματα και η κυκλοφορία διεξάγεται μετ’ εμποδίων. Νωρίτερα, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα μπλόκα των αγροτών είναι επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας και αποτελεί την μοναδική λύση.

Ανοιχτές οι σήραγγες των Τεμπών

Στα Τέμπη οι αγρότες είχαν κλείσει τον δρόμο για τα φορτηγά, αφήνοντας δύο λωρίδες για τα υπόλοιπα οχήματα, ωστόσο η αστυνομία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποφάσισε για λόγους ασφαλείας να κλείσει και τα δύο ρεύματα εντελώς και να προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια οι αγρότες άνοιξαν τα δύο ρεύματα της σήραγγας και κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στο μνημείο των Τεμπών. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη οι αγρότες έχουν αποφασίσει ότι η διέλευση από τα μπλόκα θα είναι ελεύθερη και γι’ αυτό θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας. Τονίζουν όμως ότι δεν είναι δική τους η απόφαση για τον αν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία.

Τις κατηγορίες των αγροτών και κτηνοτρόφων, που είναι στα μπλόκα τις τελευταίες εβδομάδες και υποστηρίζουν ότι η Αστυνομία κρατά τους δρόμους κλειστούς, αντικρούει το Αρχηγείο τού Σώματος αναφέροντας πως η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος.

Οι αγρότες στηρίζουν τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη

Σε μια συμβολική κίνηση, οι αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο των θυμάτων, δείχνοντας με αυτόν τρόπο την αμέριστη στήριξή τους στους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών.

Πρόκειται για μια κίνηση που έχουν επαναλάβει ξανά, με τους αγρότες να δείχνουν την στήριξή τους στον αγώνα των συγγενών για δικαίωση. Την περασμένη Παρασκευή διευκόλυναν τη διέλευση των συγγενών από τα μπλόκα για να παραστούν στη δίκη με τα βίντεο της αμαξοστοιχίας.