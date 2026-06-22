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Η απόφαση αυτή αναγνωρίζει τη μακρόχρονη προσφορά της ερμηνεύτριας στον ελληνικό πολιτισμό και τη μουσική σκηνή της χώρας.

Η ίδια η καλλιτέχνιδα παρευρέθηκε στην εκδήλωση, η οποία συνοδεύτηκε από μουσικά αφιερώματα της χορωδίας και της φιλαρμονικής του δήμου.

Μετά την τελετή πραγματοποιήθηκε συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, όπου παρουσιάστηκαν επιτυχίες από το πλούσιο ρεπερτόριο της Χάρις Αλεξίου.

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Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, η Θήβα απέτισε φόρο τιμής την Κυριακή 21 Ιουνίου στη σπουδαία ερμηνεύτρια Χαρούλα Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Ωδείο της πόλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της ίδιας και αποτέλεσε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς της στο ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό.

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Σε κλίμα συγκίνησης, ο Δήμος Θηβαίων τίμησε τη Χαρούλα Αλεξίου, η οποία έχει καταγωγή από τη Θήβα και συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η απόφαση να δοθεί το όνομά της στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας ελήφθη μετά από πρόταση του δημάρχου Θηβαίων, Γιώργου Αναστασίου, με σκοπό να αναδειχθεί και να τιμηθεί η πολυετής και ανεκτίμητη συμβολή της καλλιτέχνιδας στον ελληνικό πολιτισμό.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η Μεικτή Χορωδία του Δήμου Θηβαίων, η οποία συμμετείχε αποτίοντας φόρο τιμής στη σπουδαία ερμηνεύτρια μέσα από μουσικές επιλογές αφιερωμένες στην πορεία και το έργο της.

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Το τραγούδι που ερμήνευσε η Αλεξίου για τη μητέρα της

Η Χάρις Αλεξίου αναφέρθηκε στη μητέρα της ερμηνεύοντας τη «Μπαλάντα της Ιφιγένειας», το οποίο τραγούδι είχε γράψει για εκείνη μετά το θάνατο της, ενώ απευθύνθηκε στο κοινό χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνηση της, λέγοντας: «Αγαπημένοι μου Θηβαίοι, αγαπημένοι μου συμπολίτες, στέκομαι σήμερα εδώ με μία σύγκινηση που δύσκολα χωράει σε λόγια».

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας, όπου πραγματοποιήθηκε συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια και τη συνολική καλλιτεχνική διαδρομή της Χάρις Αλεξίου.

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Στη συναυλία συμμετείχαν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θηβαίων και μαθητές του Δημοτικού Ωδείου, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια που έχουν ταυτιστεί με την πορεία της ερμηνεύτριας.

Την ερμηνεία των τραγουδιών ανέλαβε η Ζωή Παπαδοπούλου, η οποία παρουσίασε γνωστές επιτυχίες από το πλούσιο μουσικό ρεπερτόριο της Χάρις Αλεξίου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην πολύχρονη καλλιτεχνική της παρουσία και τη σημαντική προσφορά της στον ελληνικό πολιτισμό.

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