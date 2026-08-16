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Η ανήλικη υποστήριξε ότι οι δράστες την ακινητοποίησαν και την κακοποίησαν σε δωμάτιο του σπιτιού της.

Μετά την καταγγελία, η κοπέλα παραπέμφθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αρκετές αντίστοιχες καταγγελίες για σεξουαλική βία μεταξύ ανηλίκων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η συχνότητα αυτών των περιστατικών αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης και της ενημέρωσης των παιδιών σχετικά με τη συναίνεση.

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Μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία 16χρονης ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θήβα. Η ανήλικη κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα είναι 15χρονος.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το περιστατικό φέρεται να συνέβη μέσα στο σπίτι της, όπου φιλοξενούνταν ο 15χρονος και ακόμη ένα άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά. Η 16χρονη υποστήριξε ότι οι δύο την οδήγησαν σε δωμάτιο, την ακινητοποίησαν και τη βίασαν. Η ίδια και οι δύο καταγγελλόμενοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πρώτου Θέματος, είναι Ρομά.

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Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ζήτησαν να υποβληθεί η ανήλικη σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση της υπόθεσης.

Δεν είναι η μοναδική υπόθεση μέσα στο 2026

Το ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η υπόθεση της Θήβας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα αρκετές σοβαρές καταγγελίες σεξουαλικής βίας μεταξύ ανηλίκων.

Στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούλιο έγινε γνωστή η υπόθεση 15χρονης που κατήγγειλε ότι είχε βιαστεί από 14χρονο. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό είχε συμβεί τον Δεκέμβριο του 2025 και ο ανήλικος φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις πράξεις. Οι Αρχές κατάσχεσαν ψηφιακά μέσα προκειμένου να εξεταστούν εργαστηριακά.

Στα Χανιά, τον Μάρτιο του 2026, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δέκα συλλήψεις μετά από καταγγελίες δύο κοριτσιών, 17 και 16 ετών. Η 17χρονη είχε καταγγείλει ομαδικό βιασμό από πέντε άνδρες, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, βρίσκονταν και ανήλικοι.

Στον Ορχομενό Βοιωτίας, μόλις λίγους μήνες πριν από τη σημερινή υπόθεση της Θήβας, μία άλλη 16χρονη είχε καταγγείλει βιασμό. Για την υπόθεση φέρονταν ως δράστες δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 15 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την καταγγελία.

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Στη Σκιάθο, υπόθεση που έγινε γνωστή μόλις πριν από λίγες ημέρες αφορά καταγγελία 15χρονου σε βάρος 17χρονου. Ο τελευταίος αντιμετωπίζει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατηγορίες μεταξύ άλλων για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 15χρονος μίλησε στους γονείς του και μαζί προσέφυγαν στην Αστυνομία.

Το ανησυχητικό στοιχείο των ανήλικων δραστών

Οι διαφορετικές αυτές υποθέσεις δεν μπορούν να εξομοιωθούν ούτε, ασφαλώς, να θεωρηθεί ότι οι καταγγελίες ισοδυναμούν με δικαστικά αποδεδειγμένη ενοχή. Για όλους τους καταγγελλόμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

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Ωστόσο, η επανεμφάνιση περιστατικών στα οποία ανήλικοι καταγγέλλονται για σεξουαλική βία εναντίον άλλων ανηλίκων δημιουργεί ένα εξαιρετικά σοβαρό κοινωνικό και εκπαιδευτικό ζήτημα. Δεν αφορά μόνο την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη. Αφορά την οικογένεια, το σχολείο, την ενημέρωση των παιδιών για τη συναίνεση και τα προσωπικά όρια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η σεξουαλική βία και η έκθεση σε βίαιο ή πορνογραφικό ψηφιακό υλικό αντιμετωπίζονται στις μικρές ηλικίες.

Και υπάρχει κάτι ακόμη σημαντικό: πίσω από κάθε αστυνομικό δελτίο βρίσκεται ένα παιδί που πρέπει να προστατευθεί. Η καταγγελία πρέπει να διερευνάται με απόλυτη σοβαρότητα, χωρίς δημόσια διαπόμπευση των ανηλίκων και χωρίς πρόωρες «καταδίκες».

Η υπόθεση της Θήβας βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών. Όμως οι επαναλαμβανόμενες καταγγελίες δείχνουν ότι το πρόβλημα απαιτεί κάτι περισσότερο από την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού όταν αυτό φτάσει στην πόρτα ενός αστυνομικού τμήματος: χρειάζεται πρόληψη πριν ένα ακόμη παιδί χρειαστεί να περάσει αυτή την πόρτα.

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