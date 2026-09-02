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Με Ενιαίο Διακλαδικό Περίπτερο, που συνδυάζει το επιχειρησιακό και τεχνολογικό στοιχείο, συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με κεντρικό μήνυμα προς το κοινό «Έλα να μας γνωρίσεις».

Ειδικότερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι παρούσες στο Περίπτερο 6, από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, με ώρες λειτουργίας τα Σαββατοκύριακα 10.00-22.00 και τις καθημερινές 16.00-22.00.

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Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά μη επανδρωμένα συστήματα και τεχνολογίες anti-drone, εξομοιωτές μαχητικών αεροσκαφών, πλοίων και αρμάτων, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, ρομποτικά συστήματα, μέσα Ειδικών Επιχειρήσεων, καθώς και εξοπλισμό και δυνατότητες αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν πτυχές του εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, συμμετοχή θα έχουν και τα 3 Επιτελεία – ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, ενώ θα λάβει μέρος και η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, καθώς και η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) με το Κινητό της Επιχειρησιακό Κέντρο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», αλλά και τα μαλινουά XAVI και XAVIER, οι πρώτοι στρατιωτικοί εκπαιδευμένοι σκύλοι από την ΕΜΑΚ για αποστολές Έρευνας – Διάσωσης σε αστικό και ορεινό περιβάλλον.

Παρουσία θα έχουν επίσης η Διακλαδική Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΔΙΔΑΕ) και οι Στρατιωτικές Σχολές, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες —και ιδιαίτερα στους νέους— να ενημερωθούν για τη στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, τις δυνατότητες φοίτησης και σταδιοδρομίας.

Στόχος είναι το κοινό να μπορεί όχι μόνο να δει τον εξοπλισμό, αλλά και να αλληλεπιδράσει μαζί του, καθώς και να γνωρίσει από κοντά την αποστολή, τις δυνατότητες και τους ανθρώπους των σύγχρονων Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.