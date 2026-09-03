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Αυτή τη στιγμή οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να παράγουν 5.000 drones τον χρόνο και «με την ολοκλήρωση του 309 Εργοστασίου, του οποίου θα κάνουμε τα εγκαίνια τον Δεκέμβρη, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράξουν 15.000 drones ετησίως. Κι αυτό αφορά μόνον την παραγωγή των ίδιων των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις ήδη αναπτυχθείσες δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ), σε Διδυμότειχο, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη.

«Είχα τη χαρά σήμερα εδώ στην Ξάνθη, να επισκεφτώ το 316 Συνεργείο το οποίο παράγει Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα. Το 316 μαζί με το 306 Εργοστάσιο Βάσης στην Αττική, έχει δώσει ήδη τη δυνατότητα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να παράγουν ετησίως περίπου 5.000 drones για τις ανάγκες τους. Θα ήθελα να σημειώσετε ότι στις 31/12/2023 οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν μόνο δύο drones Κατηγορίας ΙΙΙ HERON τα οποία πετούσαν εναλλάξ και 252 drones βιομηχανικής παραγωγής» σημείωσε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας πως οι Ένοπλες Δυνάμεις σε ταχύτατο χρονικό διάστημα περνούν στη νέα εποχή.

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Ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε επίσης την έδρα του 724 Τάγματος Μηχανικού, όπου λειτουργεί μια από τις 8 μονάδες παραγωγής στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή 522 νέων οχυρωματικών έργων προσωπικού και μέσων.

Ο υπουργός τόνισε πως ήδη εκτελείται αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και «μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού μας, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά επίσης και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της Πατρίδας μας».

«Η κατασκευή αυτών των μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος μάς δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε στο 20% τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για την κατασκευή του συγκεκριμένου οχυρωματικού έργου. Και επίσης, ακόμα πιο σημαντικό, να μειώνουμε περίπου στο 30% το κόστος κατασκευής αυτού του οχυρωματικού έργου. Υπολογίζουμε ότι αυτό σε ετήσιο επίπεδο μάς δημιουργεί μια εξοικονόμηση όσον αφορά τα έργα που είναι απαραίτητο να γίνουν, της τάξης των 41 εκατ. ευρώ» πρόσθεσε.

Συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ, αντιστράτηγο Γ. Κωστίδη, και τον διοικητή της ΑΣΔΙΘ, αντιστράτηγο Π. Καβιδόπουλο, μετέβη στα υπό ανέγερση ΣΟΑ στο Διδυμότειχο. Ενημερώθηκε αναλυτικά από τον Διευθυντή του Γ΄ Κλάδου του ΓΕΣ Υποστράτηγο Δημήτριο Κουρκουλάκο για την πορεία υλοποίησης του έργου κατασκευής των 24 νέων κατοικιών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους, εκ των οποίων 12 στο Διδυμότειχο και 12 στην Ορεστιάδα. Επίσης, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά την εξέλιξη και την πρόοδο του έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 90% και θα παραδοθεί τον προσεχή μήνα.

Τα 24 νέα Στρατιωτικά Οικήματα εντάσσονται στο Οικιστικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο αφορά συνολικά 17.484 σύγχρονες κατοικίες σε όλη την επικράτεια για τη στέγαση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους.

Όπως σημείωσε ο κ. Δένδιας, «24 νέες κατοικίες, 12 εδώ στο Διδυμότειχο, 12 ακόμη στην Ορεστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90%, και θα παραδοθούν στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στη Στρατιωτική Οικογένεια δηλαδή, τον επόμενο μήνα. Ένα τμήμα του νέου Οικιστικού Προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο όπως ξέρετε, προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια και επίσης την επισκευή και την παράδοση στη χρήση 7.000 ακόμη ανακαινισμένων παλαιότερων κατοικιών, δηλαδή συνολικά άνω των 17.000 κατοικιών, το μεγαλύτερο Οικιστικό Πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους.Ήδη εδώ, στον Έβρο και ειδικά εδώ στο Διδυμότειχο, αυξάνουμε κατά 40% τις δυνατότητές μας να φιλοξενηθεί η Στρατιωτική Οικογένεια».