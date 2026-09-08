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Το ζευγάρι δήλωσε έκπληκτο από τη δημοσιοποίηση της επιστολής, υποστηρίζοντας πως δεν είχε λάβει προηγούμενη ενημέρωση για το περιεχόμενό της.

Πηγές από το Μπάκιγχαμ διαψεύδουν τον ισχυρισμό του ζευγαριού, επιμένοντας ότι είχαν ενημερωθεί εγκαίρως πριν από τη δημοσίευση της οδηγίας.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ ζητούν 24ωρη ένοπλη αστυνομική προστασία κατά την παραμονή τους, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις της βασιλικής επιστολής στο αίτημά τους.

Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών αναμένεται να εξετάσει τα μέτρα ασφαλείας για το ζευγάρι, το οποίο διατηρεί την ιδιωτική του ιδιότητα.

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Έκληκτοί φαίνεται να δηλώνουν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ για την επιστολή του Βασιλιά Καρόλου που ξεκαθαρίζει πως η επιστροφή στου ζεύγους στην Βρετανία δεν συνεπάγεται καμία επιστροφή και στα βασιλικά καθήκοντα.

Δήλωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζειότι ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιστολή του βασιλιά Καρόλου αν και πηγές στο Μπάκιγχαμ αναφέρουν στην Daily Mail ότι αυτό «δεν είναι αλήθεια», επιμένοντας πως είχαν λάβει την επιστολή πριν αυτή δημοσιοποιηθεί.

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Εκρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας δήλωσε: «Ήμασταν λίγο έκπληκτοι που δεν είχαμε ενημερωθεί εκ των προτέρων», προσθέτοντας ότι η δημοσιοποίηση της επιστολής αιφνιδίασε το ζευγάρι.

Σημειώνεται πως το ζευγάρι επέστρεψε στη Βρετανία πριν από περίπου δύο εβδομάδες και εξακολουθούν να ζητούν 24ωρη ένοπλη αστυνομική προστασία κατά την παραμονή τους στη χώρα μαζί με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, επικαλούμενοι ανησυχίες για την ασφάλειά τους κατά τις μετακινήσεις τους, μεταξύ άλλων και για τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο. Τώρα ανησυχούν για το τι μπορεί να σημαίνει για το αίτημά τους αυτή η επιστολή του Βασιλιά.

Η Royal and VIP Executive Committee (Ravec), η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών για τις αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια των μελών της βασιλικής οικογένειας και άλλων υψηλόβαθμων προσώπων, φέρεται να επρόκειτο να συνεδριάσει ακόμη και σήμερα, προκειμένου να εξετάσει τα μέτρα ασφαλείας για το ζευγάρι.

Σαφές το «μήνυμα» του Καρόλου

Ο Βασιλιάς Κάρολος απέστειλε επίσημη οδηγία προς ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και εκπροσώπους του Στέμματος σε ολόκληρη τη χώρα ενημρώνοντας πως η επιστροφή του ζεύγους δεν συνεπάγεται επιστροφή στα καθήκοντά τους..

Στην επιστολή, η οποία εστάλη κατόπιν εντολής του μονάρχη από τον Lord Chamberlain, τον ανώτερο αξιωματούχο του βασιλικού οίκου, καθίσταται σαφές ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιώτες και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι οι προσφωνήσεις «His Royal Highness» και «Her Royal Highness» παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται.

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«Μετά την απόφαση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ να μετακομίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε λάβει αρκετά αιτήματα για διευκρινίσεις. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αμφιβολία ή σύγχυση, ο βασιλιάς έδωσε εντολή να κοινοποιηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο Χάρι και η Μέγκαν αποχώρησαν από τα καθήκοντα εκπροσώπησης του μονάρχη και έκτοτε δεν αποτελούν εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το Παλάτι τονίζει ότι αυτή η κατάσταση θα εξακολουθήσει να γίνεται πλήρως σεβαστή, μαζί με την οικονομική ανεξαρτησία του ζευγαριού και το δικαίωμά του να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή.

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Σύμφωνα με βασιλικές πηγές, οι οδηγίες βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την επιθυμία του ίδιου του ζευγαριού να παραμείνει στη Βρετανία ως ιδιώτες, ενώ παραμένει σε ισχύ η συμφωνία που είχε επιτευχθεί στο Σάντρινγκχαμ μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα.

Η επιστολή, επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο υφιστάμενο καθεστώς τους. «Οι προσφωνήσεις τους ως His και Her Royal Highness παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται», σημειώνεται.

Το φιλανθρωπικό έργο του Χάρι και της Μέγκαν χαρακτηρίζεται επίσης «προσωπική υπόθεση» του ζευγαριού και διευκρινίζεται ότι πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ιδιωτική τους ιδιότητα.

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«Με λίγα λόγια, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.