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Τους δύο άνδρες που επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε έναν 55χρονο τραυματίζοντάς τον στα πόδια, αναζητούν οι αρχές.

Το περιστατικό σημειώθξκε στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πλησίασαν τον 55χρονο, αλβανικής καταγωγής, την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Αυτός τραυματίστηκε στα κάτω άκρα και προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο. Έπειτα από λίγα μέτρα κατέρρευσε στο οδόστρωμα, όπου τον εντόπισαν οι διασώστες.

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Βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφηκε λίγο μετά τους πυροβολισμούς δείχνει τον τραυματία πεσμένο στον δρόμο, ενώ κάτοικοι της περιοχής έχουν βγει από τα σπίτια τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Στο μεταξύ, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και, περίπου δέκα δευτερόλεπτα αργότερα, έναν ακόμη πυροβολισμό. Αμέσως βγήκαν από τα σπίτια τους και αντίκρισαν τον 55χρονο τραυματισμένο στο οδόστρωμα.

Οι δύο δράστες διέφυγαν με τη μοτοσικλέτα προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται από την Αστυνομία.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στην περιοχή εντόπισαν ίχνη αίματος και περισυνέλεξαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Παράλληλα, αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά την επίθεση.

Τα κίνητρα της ένοπλης ενέργειας παραμένουν άγνωστα, ενώ μεταξύ των σεναρίων που εξετάζουν οι Αρχές βρίσκεται και το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.