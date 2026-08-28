Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η βρετανική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα κατά της επικίνδυνης οδήγησης που καταγράφεται για τη δημοσίευση βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα μετά από πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα.

Οι αρχές πιέζουν τις πλατφόρμες να αφαιρούν άμεσα περιεχόμενο που προβάλλει τέτοιες συμπεριφορές, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο λειτουργίας τους επιβραβεύει την παραγωγή ακραίου υλικού.

Έρευνες δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό νεαρών οδηγών βιντεοσκοπεί τον εαυτό του κατά την οδήγηση, αναρτώντας συχνά το υλικό στο διαδίκτυο.

Η ρυθμιστική αρχή Ofcom διερευνά το TikTok σχετικά με τη συμμόρφωσή του στην προστασία των χρηστών από επιβλαβές περιεχόμενο.

Τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές επικίνδυνων πράξεων, προσφέροντας προβολή και κίνητρα στους χρήστες που επιδιώκουν τη δημοσιότητα μέσω της παραβατικότητας.

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Τέλος στην επικίνδυνη οδήγηση με σκοπό τη λήψη βίντεο που στη συνέχεια θα ανέβουν στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης βάζει η κυβέρνηση στη Βρετανία μετά τα δεκάδες ατυχήματα που έχουν καταγραφεί από τέτοιες συμπεριφορές.

Κυρίως νεαροί, που μετέχουν στα περίφημα challenges με τα βίντεο με υπερβολική ταχύτητα, παράνομους ελιγμούς, κόντρες και άλλες επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές συγκεντρώνουν χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια προβολές, μετατρέποντας σε ορισμένες περιπτώσεις την παραβατικότητα σε περιεχόμενο προς κατανάλωση.

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Ωστόσο, το ζήτημα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά το πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Βρετανία, στον αυτοκινητόδρομο A66, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένα Volkswagen Passat με πέντε επιβαίνοντες καταδιωκόταν από την Αστυνομία, όταν εισήλθε στο αυτοκινητόδρομο κινούμενο αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας. Η καταδίωξη διεκόπη, ωστόσο λίγο αργότερα το αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με περιπολικό που κινούνταν κανονικά στο αντίθετο ρεύμα.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα γεγονότα που προηγήθηκαν του δυστυχήματος καταγράφονταν με σκοπό να δημοσιευθούν στο TikTok, υπάρχει ένα στοιχείο που ρίχνει «λάδι στη φωτιά» ως προς τον ρόλο των social media. Λογαριασμός που φέρεται να ανήκε σε έναν από τους πέντε επιβαίνοντες του Passat είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν βίντεο με επικίνδυνη οδήγηση, τα οποία μετά το δυστύχημα διαγράφηκαν.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία άσκησε πίεση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να αφαιρούν περιεχόμενο που εξυμνεί ή προβάλλει την επικίνδυνη οδήγηση.Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Luke Pollard, υποστήριξε ότι οι εταιρείες μπορούν και πρέπει να αφαιρέσουν τέτοιο περιεχόμενο άμεσα, επισημαίνοντας παράλληλα τον προβληματικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ίδιο το μοντέλο λειτουργίας των social media, επιβραβεύοντας την παραγωγή όλο και πιο ακραίου περιεχομένου.

Όπως ανέφερε, όσο περισσότερες προβολές συγκεντρώνει μία δημοσίευση τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η απήχησή της και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το οικονομικό όφελος, δημιουργώντας έτσι κίνητρο για τη δημοσίευση ακόμη πιο ακραίου περιεχομένου.

Το πρόβλημα, πάντως, δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα περιστατικά. Έρευνα της IAM RoadSmart, ενός βρετανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού οδικής ασφάλειας, έχει δείξει ότι περίπου ένας στους επτά οδηγούς ηλικίας κάτω των 24 ετών έχει βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του ενώ οδηγεί μέσα στον τελευταίο χρόνο, με αρκετά από αυτά τα βίντεο να καταλήγουν στη συνέχεια στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

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Παλαιότερη έρευνα του ίδιου οργανισμού σε 1.000 οδηγούς ηλικίας 18 έως 26 ετών είχε δείξει ότι το 31% είχε τραβήξει φωτογραφία ή βίντεο ενώ οδηγούσε, ενώ το 57% αυτών παραδέχθηκε ότι στη συνέχεια ανέβασε το σχετικό υλικό στα social media.

Αν και το TikTok υποστηρίζει ότι οι κανόνες του απαγορεύουν περιεχόμενο που προωθεί συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της επικίνδυνης οδήγησης, και αναφέρει ότι το 98% του σχετικού περιεχομένου που αφαιρέθηκε κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 εντοπίστηκε προληπτικά από τα συστήματα εποπτείας του, η βρετανική ρυθμιστική αρχή Ofcom έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το κατά πόσο η πλατφόρμα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο.

Σε κάθε περίπτωση, τα social media δεν αποτελούν από μόνα τους την αιτία τέτοιων συμπεριφορών. Η τεράστια απήχησή τους, όμως, μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής, προσφέροντας προβολή και επιβράβευση σε επικίνδυνες πράξεις.

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