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Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί γνώριζαν τις επιπτώσεις των προϊόντων τους στην ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το Άρθρο 230 δεν παρέχει ασυλία από τη δικαστική διαδικασία, απορρίπτοντας παράλληλα το αίτημα της Meta για αναβολή της δίκης που αφορά 29 πολιτείες.

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αξιώσεις για αποζημιώσεις και πρόστιμα, ενώ αρνούνται τις κατηγορίες και προτίθενται να ασκήσουν εφέσεις κατά των αποφάσεων.

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Νέα δικαστική διαμάχη της Meta, της Google, του TikTok και του Snapchat, στις ΗΠΑ ανοίγει το δρόμο για αποζημιώσεις εκατομμυρίων δολαρίων προς τους ενάγοντες, οι οποίοι κατηγορούν τις εταιρείες ότι σχεδιάζουν τις πλατφόρμες τους με τρόπο που τις καθιστά εθιστικές για παιδιά και εφήβους.

Εφετείο του Σαν Φρανσίσκο, απέρριψε την προσφυγή της Meta και του TikTok κατά προηγούμενης δικαστικής απόφασης, ανοίγοντας το δρόμο για την εκδίκαση πάνω από 3.000 αγωγές που έχουν κατατεθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο σε βάρος τους.

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Το δικαστήριο έκρινε ότι οι εταιρείες προσέφυγαν πρόωρα, καθώς η επίμαχη απόφαση δεν αποτελούσε ακόμη τελική κρίση επί της ουσίας των υποθέσεων.

Meta και TikTok είχαν υποστηρίξει ότι το Άρθρο 230 του Communications Decency Act του 1996, το οποίο σε γενικές γραμμές προστατεύει τις διαδικτυακές εταιρείες από ευθύνη για περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες τους, θα έπρεπε να καλύπτει και τις συγκεκριμένες αγωγές.

Οι εταιρείες υποστήριζαν ότι η νομοθεσία τις προστατεύει και από αξιώσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν είχαν προειδοποιήσει επαρκώς το κοινό για τον εθιστικό χαρακτήρα των υπηρεσιών τους.

Το Εφετείο, ωστόσο, έκρινε ότι το Άρθρο 230 παρέχει υπεράσπιση έναντι της ευθύνης και όχι ασυλία από την ίδια τη δικαστική διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες δεν μπορούν να προσφύγουν σε αυτό το στάδιο για να σταματήσουν τις αγωγές.

29 εισαγγελείς και 3.000 αγωγές κατά της Meta

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε αίτημα της Meta να αναβληθεί η δίκη που ξεκινά αύριο Τετάρτη και στην οποία συμμετέχουν οι γενικοί εισαγγελείς 29 αμερικανικών πολιτειών.

Οι πολιτείες κατηγορούν τη Meta ότι συνέλεγε και χρησιμοποιούσε παράνομα δεδομένα παιδιών, σχεδίαζε τις πλατφόρμες της ώστε να κρατά τους ανήλικους χρήστες διαρκώς συνδεδεμένους και εθισμένους και παραπλανούσε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών της.

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Η Meta είχε υποστηρίξει ότι η δίκη δεν θα έπρεπε να προχωρήσει όσο παρέμενε σε εκκρεμότητα η προσφυγή της. Το αίτημά της απορρίφθηκε, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της διαδικασίας.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση δικαστή στο Νέο Μεξικό, ο οποίος έκρινε ότι η Meta είχε δημιουργήσει δημόσια όχληση και την υποχρέωσε να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια σε ταμείο για την ψυχική υγεία εφήβων, καθώς και να εφαρμόσει μέτρα για την προστασία των νέων.

Οι αγωγές έχουν κατατεθεί από πολιτείες, δήμους, σχολικές περιφέρειες, γονείς και ιδιώτες. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες γνώριζαν πως ο σχεδιασμός των προϊόντων τους μπορούσε να προκαλέσει εξάρτηση στους ανήλικους και συνέβαλε στην αύξηση προβλημάτων όπως η κατάθλιψη, το άγχος και οι διαταραχές σχετικά με την εικόνα του σώματος.

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Οι υποθέσεις έχουν συγκεντρωθεί ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαστή Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας και οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις, πρόστιμα και επιστροφές χρημάτων.

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν παράλληλα εκατοντάδες ακόμη αγωγές σε πολιτειακά δικαστήρια. Περίπου 3.300 από αυτές έχουν συγκεντρωθεί σε ενιαία διαδικασία στην Καλιφόρνια.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την πρώτη δίκη στην Καλιφόρνια που έφτασε σε ετυμηγορία για τον σχεδιασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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Τον Μάρτιο, δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε τη Meta και τη Google υπεύθυνες για αμέλεια στον σχεδιασμό πλατφορμών που προκαλούν βλάβες στους νέους. Το δικαστήριο επιδίκασε 6 εκατομμύρια δολάρια σε νεαρή γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι εθίστηκε στο Instagram και το YouTube από παιδική ηλικία.

Η απόφαση θεωρείται σημαντική δοκιμασία για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα δικαστήρια και οι ένορκοι παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον.

Η Meta και η Google έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες στις συγκεκριμένες υποθέσεις και έχουν δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση.

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Για τους ενάγοντες, πάντως, η νέα απόφαση του Εφετείου σημαίνει ότι οι εταιρείες χάνουν ένα σημαντικό διαδικαστικό εμπόδιο και ότι οι υποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν προς την ουσία τους: τι γνώριζαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί για την επίδραση των προϊόντων τους στα παιδιά, πότε το γνώριζαν και τι έκαναν για να περιορίσουν τους κινδύνους.

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