Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν τα εμπόδια στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα έναντι της Κίνας.

Η Meta παρουσίασε το νέο μοντέλο Muse Glimmer, το οποίο εκτελεί αυτόνομες διεργασίες τοπικά σε προσωπικούς υπολογιστές χωρίς την απαραίτητη χρήση υπολογιστικών κέντρων cloud.

Το μοντέλο διαθέτει τριάντα δισεκατομμύρια παραμέτρους και στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση εργασιών, όπως ο προγραμματισμός χρονοδιαγραμμάτων και η οργάνωση ψηφιακών αρχείων από τους χρήστες.

Ο Ζούκερμπεργκ αμφισβήτησε την απαισιοδοξία για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία αυτή θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία και την κοινωνία.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε να κατασκευάσει ιδιόκτητες υποδομές παραγωγής ενέργειας για να διατηρήσει χαμηλό το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται τα κέντρα δεδομένων της.

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Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, απηύθυνε έκκληση στις ΗΠΑ να μειώσουν τα εμπόδια για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, ώστε οι αμερικανικές εταιρείες να μπορούν να ανταγωνιστούν καλύτερα τους Κινέζους αντιπάλους τους.

Ο Ζούκερμπεργκ λανσάρει το «Muse Glimmer»

Η τοποθέτηση αυτή έγινε τη στιγμή που η Meta λανσάρει το νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης με όνομα «Muse Glimmer» που έχει αλλαγές σε σχέση με τα άλλα μοντέλα της αγοράς και προσφέρει μεγαλύτερες ευκολίες. Σύμφωνα με το Reuters, το MuseGlimmer είναι σχεδιασμένο να εκτελεί αυτόνομες διεργασίες απευθείας σε τοπικές συσκευές —όπως υπολογιστές Mac ή PC που διαθέτουν μία μόνο κάρτα γραφικών και μπορούν να λειτουργούν απευθείας στις συσκευές των χρηστών, χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από υπολογιστικά κέντρα στο cloud.

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Με απλά λόγια, το νέο ελαφρύ μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί λειτουργεί σε έναν μόνο υπολογιστή, επιτρέποντας στους χρήστες να το κατεβάζουν και να το ενσωματώνουν πολύ εύκολα και ανέξοδα, χωρίς τη χρήση του cloud, δηλαδή servers με τεράστια κέντρα δεδομένων.

Mark Zuckerberg is laying out a sweeping vision for AI: a personal superintelligence available 24/7 to everyone.



Zuckerberg says these AI agents could eventually help people across nearly every part of life, including work, learning, relationships, and mental health, as Meta… pic.twitter.com/eKl4HkB1Co August 10, 2026

Ο Ζούκερμπεργκ απαντά στην απαισιόδοξη στάση που έχουν υιοθετήσει πολλοί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας πως αυτή θα είναι χρήσιμη τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία.

Σε ένα δοκίμιο 6.500 λέξεων που δημοσιεύτηκε σήμερα, ο Ζάκερμπεργκ προσπάθησε να αντιπαραβάλει το όραμά του για την AI, με εκείνο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος έχει προειδοποιήσει για την πιθανότητα «disruption» στην απασχόληση, χωρίς να τον κατονομάζει.

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η συλλογιστική πολλών που αναπτύσσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τόσο γεμάτη καταστροφολογία. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος που πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξαλείψει τις περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγάλο μέρος της σημασίας της ανθρωπότητας θα έσπευδε να χτίσει αυτό το μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ζούκερμπεργκ.

«Δεν πιστεύω ότι ο περιορισμός της πρόσβασης σε ξένα μοντέλα ανοιχτού κώδικα είναι μια αποτελεσματική λύση. Στόχος μας θα πρέπει να είναι τα αμερικανικά μοντέλα ανοιχτού κώδικα να είναι τα καλύτερα παγκοσμίως», δήλωσε ο Ζούκερμπεργκ.

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Πιέσεις προς ΗΠΑ

Επιπλέον, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επανεξετάσουν την πολιτική τους, προκειμένου οι αμερικανικές εταιρείες να μπορέσουν να ηγηθούν μακροπρόθεσμα στον τομέα των open-weight μοντέλων.

Η Κίνα έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στον συγκεκριμένο τομέα, με κινεζικές startups και τεχνολογικούς ομίλους να παρουσιάζουν μοντέλα που ανταγωνίζονται σε επιδόσεις τα κορυφαία συστήματα των αμερικανικών εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης.

Τι είναι τα open-weight μοντέλα

Τα open-weight μοντέλα είναι συνήθως φθηνότερα από τα κορυφαία μοντέλα εταιρειών όπως της OpenAI και της Anthropic, ενώ έχουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, καθώς τα βασικά στοιχεία τους είναι διαθέσιμα στους χρήστες και στις επιχειρήσεις. Αντίθετα, τα κλειστά μοντέλα παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχο των εταιρειών που τα αναπτύσσουν.

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Στην αγορά των open-weight μοντέλων, προβάδισμα έχουν και διατηρούν κινεζικές νεοφυείς επιχειρήσεις, με μοντέλα όπως τα Kimi K3 της Moonshot, Qwen3.8-Max της Alibaba και DeepSeek V4-Flash , τα οποία ανταγωνίζονται σε επιδόσεις κορυφαία αμερικανικά συστήματα.

Αντίθετα, τα κορυφαία μοντέλα των αμερικανικών εταιρειών OpenAI, Anthropic και Google παραμένουν κλειστού τύπου.

Το μήνυμά του έρχεται επίσης την ώρα που η αντίθεση για τα κέντρα δεδομένων, όπως αυτό που κατασκευάζει η Meta, αυξάνεται από πολιτικούς υποψηφίους τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρατικού υποψηφίου για τη Γερουσία Abdul El-Sayed στο Μίσιγκαν και του Ρεπουμπλικάνου γενικού εισαγγελέα της πολιτείας Ken Paxton του Τέξας, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ.

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Ο Ζούκερμπεργκ σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί στο Ρίτσλαντ Πάρις της Λουιζιάνα έλαβαν φέτος μπόνους 50.000 δολαρίων λόγω των αυξημένων εσόδων από το έργο του κέντρου δεδομένων της Meta.

Απαντώντας σε κριτική που έχει δεχθεί, δεσμεύτηκε να διατηρήσει χαμηλές τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευάζοντας ιδιόκτητες υποδομές παραγωγής ενέργειας οπουδήποτε επενδύει η Meta.

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