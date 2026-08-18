Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τέσσερα νέα βίντεο δημοσιεύουν μεξικάνικες ιστοσελίδες, όπως οι El Universal και η Aristegui Noticias 10 χρόνια μετά την τρίτη και τελευταία σύλληψη του ναρκοβαρόνου και ιδυρτή του καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν Λοέρα. Ο 69χρονος πο συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2016 εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο, αφού καταδικάστηκε το 2019 για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα.

Η επιχείρηση για την σύλληψη του στην Σιναλόα βαφτίστηκε με την κωδική ονομασία «Operación Cisne Negro» («Επιχείρηση Μαύρος Κύκνος») και αρχικά τόσο ο ίδιος όσο και ο επικεφαλής των εκτελεστών του, Όρσο Ιβάν Γκαστέλουμ (γνωστός ως «Ελ Τσόλο Ιβάν»), κατάφεραν να ξεφύγουν από τον στρατιωτικό κλοιό μέσω του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Μόλις όμως επέστρεψαν στην επιφάνεια, συνελήφθησαν.

Advertisement

Advertisement

Η επιχείρηση που είχε αρχίσει περί τις 4 ξημερώματα εξελίχθηκσε σε ανθρωποκυνηγητό. Οι δύο καταζητούμενοι βγήκαν από ένα φρεάτιο στο κέντρο του Λος Μότσις, φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους. Αρχικά άρπαξαν από έναν οδηγό ένα λευκό Volkswagen Jetta, το οποίο όμως λίγο αργότερα παρουσίασε βλάβη. Στη συνέχεια απείλησαν μια γυναίκα και της πήραν το κόκκινο Ford Focus της. Ο «Ελ Τσόλο Ιβάν», ωστόσο, επέστρεψε στην οδηγό την τσάντα της. Μέσα σε αυτή βρισκόταν το κινητό της τηλέφωνο, με το οποίο η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως τις αστυνομικές Αρχές και κατήγγειλε την κλοπή.

Άνδρες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας εντόπισαν το κόκκινο Focus στον αυτοκινητόδρομο Λος Μότσις – Ναβοχόα και του έκλεισαν τον δρόμο. Όταν οι δύο άνδρες υποχρεώθηκαν να βγουν από το αυτοκίνητο, ο «Ελ Τσόλο» επιχείρησε να διαπραγματευτεί με τους αστυνομικούς. «Διοικητή, έχω εδώ το Αφεντικό. Βοηθήστε με», φέρεται να τους είπε.

Μετά την σύλληψη και ενώ ο «Ελ Τσάπο» ήταν μέσα στο περιπολικό προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τους υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να «τους εξασφαλίσει για όλη τους τη ζωή», εάν τον βοηθούσαν να φτάσει στο «Che Ríos», μια γνωστή αγροτική περιοχή στο Μεξικό.

Αργότεαρ τους απείλησε πως οι άνθρωποί του κατευθύνονταν προς το σημείο για να τον απελευθερώσουν και ότι θα ακολουθούσε «λουτρό αίματος».

Πράγματι, περίπου 30 οχήματα με ένοπλους άνδρες κατευθύνονταν προς την περιοχή. Ζήτησαν ανισχύσεις και κλείστηκαν προσωρινά στο δωμάτιο ενός μοτέλ. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού.

Όταν ο διοικητής των δυνάμεων του Ναυτικού μπήκε στο δωμάτιο, απευθύνθηκε στον διαβόητο βαρόνο των ναρκωτικών λέγοντάς του: «Οι εξάμηνες διακοπές σου τελείωσαν». Με αυτή τη φράση ολοκληρώθηκε η επιχείρηση που οδήγησε στην εκ νέου σύλληψη ενός από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στον κόσμο.

Advertisement

Στις εικόνες που δημοσιεύτηκαν, διακρίνεται ο «Ελ Τσάπο» με το πουκάμισό του λερωμένο από λάσπη, να πλένει το πρόσωπο και τα μαλλιά του στο δωμάτιο του μοτέλ και να ρωτά έναν από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες αν το σαπούνι μπορεί να του προκαλέσει διαταραχές. «Δεν θα μου προκαλέσει πόνο στα μάτια;» ρωτά ο βαρόνος των ναρκωτικών. «Καλύτερα να μην μπει στα μάτια σου. Αν θέλεις, βγάλε το πουκάμισό σου», απαντά ο αστυνομικός.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, ο «Ελ Τσάπο» φαίνεται μέσα στο όχημα που τον μεταφέρει στο υπόστεγο από όπου μεταφέρθηκε στην Πόλη του Μεξικού. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, τον ρωτούν αν έχει υποστεί κακομεταχείριση ή ξυλοδαρμό, και απαντά αρνητικά και στις δύο ερωτήσεις.

Advertisement