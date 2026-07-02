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Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και εστιάζουν σε περίπου τριάντα άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο που συνδέονται με πρώην καταλήψεις.

Οι δράστες φέρεται να επέλεξαν τους στόχους λόγω της έλλειψης φύλαξης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της ευκολίας διαφυγής.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε πρόσωπα που παρείχαν υποστηρικτικό ρόλο και εκρηκτικά στους δράστες της επίθεσης.

Τέσσερα άτομα παραμένουν νοσηλευόμενα σε νοσοκομεία της πόλης, ενώ η Αφροδίτη Νέστορα ενδέχεται να μεταφερθεί σε ειδική μονάδα λόγω εκτεταμένων εγκαυμάτων.

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Σε τρία άτομα, ηλικίας 25 έως 30 ετών, εστιάζουν τις έρευνές τους τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, που έχουν αναλάβει να ρίξουν φως στην τριπλή εμπρηστική επίθεση της Θεσσαλονίκης, που στοίχισε τη ζωή στην 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες της HuffPost, οι αστυνομικοί έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τα άτομα που συμμετείχαν ενεργά και θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου να τους εντοπίσουν, ενώ ερευνάται η εικόνα του δικύκλου που χρησιμοποίησαν αν και πιστεύουν ότι υπάρχει και δεύτερη μοτοσικλέτα.

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Οι δύο επιβάτες της μηχανής τύπου παπάκι, είναι αυτοί που τοποθετούν τους μηχανισμούς φορώντας μαύρα ρούχα και κράνη ενώ ο τρίτος, ο τσιλιαδόρος, φορά μαύρα ρούχα και κουκούλα στο κεφάλι

Οι ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής θεωρούν δεδομένο ότι οι δράστες προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και πιο συγκεκριμένα από τις πρώην καταλήψεις του Βιολογικού και της Λιμπερτάτια. Για αυτόν τον λόγο, στο στόχαστρό τους έχουν περίπου τριάντα άτομα, που σε εκείνες τις καταλήψεις είχαν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο. Σε αυτά τα τριάντα θεωρούν ότι υπάρχουν και κάποια με καθοδηγητικό ρόλο, που ενδεχόμενα επέλεξαν τους στόχους.

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ πιστεύουν ότι η επιλογή των στόχων έγινε με γνώμονα την απουσία φύλαξης, στις κατοικίες των συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, την ευκολία πρόσβασης και διαφυγής και όχι την πολιτική δράση τους..

Τα συγκεκριμένα άτομα φαίνεται ότι έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και οικιών της περιοχής, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τα στοιχεία τους.

Εκτός από τους δράστες των εμπρησμών, η αντιτρομοκρατική ερευνά και άλλα που έδωσαν στους δράστες τα εκρηκτικά και λειτούργησαν «υποστηρικτικά».

Νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο θεσσαλονίκης

Στο μεταξύ, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να νοσηλεύονται τέσσερα άτομα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

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Ο Παναγιώτης Νέστορας, νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική μαζί με άλλον ένα ένοικο της πολυκατοικίας. Μία ακόμα κάτοικος της πολυκατοικίας μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική γιατί αντιμετωπίζει κάποιο καρδιολογικό θέμα λόγω του στρες και του άγχος που βίωσε από αυτή την κατάσταση που αντίκρισε με την φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα είναι πιθανό να μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, καθώς φέρει εκτεταμένα τραύματα.

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