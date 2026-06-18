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Βίντεο ανάρτηση στα social media έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην οποία αναφέρεται στην εφαρμογή PosoKanei με την οποία γίνεται σύγκριση τιμών σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ και έκανε πρεμιέρα χθες.

«Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Όπως τονίζει, το σημαντικό είναι ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση ενώ σημεινει πως η εφαρμογή «προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί, όμως, ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακριβείας».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινα και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική».

Η νέα εφαρμογή αποτελεί μία ακόμη κυβερνητική παρέμβαση στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά, καθώς θα επιτρέπει στους καταναλωτές να ενημερώνονται άμεσα για τις τιμές των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν και να επιλέγουν τις πιο συμφέρουσες αγορές.

Μέσα από την πλατφόρμα, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα:

Να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα ανά κατηγορία ή εμπορική ονομασία.

Να συγκρίνουν τις τιμές του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικές αλυσίδες λιανεμπορίου.

Να εντοπίζουν τις χαμηλότερες διαθέσιμες τιμές.

Να παρακολουθούν προσφορές και μεταβολές τιμών.

Να σχεδιάζουν πιο αποτελεσματικά τις αγορές τους, μειώνοντας το συνολικό κόστος του καλαθιού τους.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η δημοσιοποίηση και η εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία των τιμών θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, δημιουργώντας συνθήκες που θα λειτουργήσουν προς όφελος του καταναλωτή.