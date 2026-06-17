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Σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να παρουσιαστεί, σήμερα, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokanei.gov.gr, η οποία αμέσως μετά θα τεθεί σε λειτουργία, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 8000 χιλιάδων προϊόντων από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα.

Η νέα εφαρμογή αποτελεί μία ακόμη κυβερνητική παρέμβαση στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά, καθώς θα επιτρέπει στους καταναλωτές να ενημερώνονται άμεσα για τις τιμές των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν και να επιλέγουν τις πιο συμφέρουσες αγορές.

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Τι θα μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Μέσα από την πλατφόρμα, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα:

Να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα ανά κατηγορία ή εμπορική ονομασία.

Να συγκρίνουν τις τιμές του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικές αλυσίδες λιανεμπορίου.

Να εντοπίζουν τις χαμηλότερες διαθέσιμες τιμές.

Να παρακολουθούν προσφορές και μεταβολές τιμών.

Να σχεδιάζουν πιο αποτελεσματικά τις αγορές τους, μειώνοντας το συνολικό κόστος του καλαθιού τους.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η δημοσιοποίηση και η εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία των τιμών θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, δημιουργώντας συνθήκες που θα λειτουργήσουν προς όφελος του καταναλωτή.

Οι επιφυλάξεις των καταναλωτών

Την ίδια ώρα, οργανώσεις καταναλωτών και πολίτες εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο η νέα πλατφόρμα μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Όπως επισημαίνουν, η διαφάνεια στις τιμές είναι ασφαλώς ένα θετικό βήμα, ωστόσο δεν αρκεί όταν οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών συνεχίζει να πιέζεται.

«Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να γνωρίζει ο πολίτης ποιος πουλάει ακριβότερα ή φθηνότερα, αλλά να δει ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές των βασικών αγαθών», αναφέρουν χαρακτηριστικά εκπρόσωποι καταναλωτικών φορέων. Παράλληλα, τονίζουν ότι απαιτούνται συστηματικοί και εκτεταμένοι έλεγχοι στην αγορά, προκειμένου να αποτρέπονται φαινόμενα αισχροκέρδειας, αδικαιολόγητων ανατιμήσεων και πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

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Δεν είναι η πρώτη παρέμβαση κατά της ακρίβειας

Πάντως, το posokanei.gov.gr δεν αποτελεί την πρώτη ψηφιακή πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των φαινομένων αισχροκέρδειας και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν προηγηθεί το e-Καταναλωτής, που έδινε τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε βασικά προϊόντα, το Καλάθι του Νοικοκυριού, το οποίο θεσπίστηκε κατά την περίοδο της έντονης πληθωριστικής κρίσης, καθώς και η υποχρεωτική διαβίβαση στοιχείων τιμών από τις επιχειρήσεις προς το υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του συστήματος e-Καταναλωτής και Market View.

Ωστόσο, παρά τις παρεμβάσεις αυτές, οι τιμές σε αρκετές κατηγορίες βασικών αγαθών εξακολουθούν να αποτελούν βασική πηγή ανησυχίας για τα νοικοκυριά. Για τον λόγο αυτό, πολλοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν με συγκρατημένη αισιοδοξία τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας, υπογραμμίζοντας ότι η διαφάνεια είναι αναγκαία, αλλά όχι από μόνη της επαρκής συνθήκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

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