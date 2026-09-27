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Η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου για μια sold out συναυλία, έχοντας στο πλευρό της και ένα νέο πρόσωπο στην μπάντα της. Πρόκειται για τον κιθαρίστα Σάκη Ντόβολη, του οποίου η εμφάνιση προκάλεσε σχόλια στα social media, με αρκετούς να τον παρομοιάζουν με τον Τζόνι Ντεπ.

Η συνεργασία είχε γίνει γνωστή λίγες ημέρες πριν από το live, όταν η Βίσση δημοσίευσε φωτογραφία από τις πρόβες και καλωσόρισε τον μουσικό. Ο Ντόβολης πήρε τη θέση του Κάρλος Πέρεζ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την τραγουδίστρια μετά το τέλος της σεζόν στο Hotel Ermou, έπειτα από 11 χρόνια.

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Στο ΟΑΚΑ, ο κιθαρίστας είχε σκηνική παρουσία και συμμετείχε στην ερμηνεία παλαιότερων και νεότερων επιτυχιών της Βίσση, όπως τα «Τρελαίνομαι (Κλίμα τροπικό)», «Κόντρα», «Βατερλό» και «Αντίδοτο». Οι εμφανίσεις του προκάλεσαν ενθουσιασμό και στα κοινωνικά δίκτυα. «Ευχαριστούμε που έφερες τον Τζόνι Ντεπ στην Ελλάδα Άννα, όρθιες», έγραψε χρήστης στο TikTok, ενώ άλλο σχόλιο ανέφερε πως κάποιος πήγε στο ΟΑΚΑ για τη Βίσση και τελικά έβλεπε «τον Τζόνι Ντεπ να παίζει κιθάρα».

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο μουσικός είχε προαναγγείλει τη συνεργασία, ανεβάζοντας κοινή φωτογραφία με τη Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Δήλωσε ότι αισθάνεται ευλογημένος που αποτελεί μέλος μιας «εξαιρετικής παρέας».

Με καταγωγή από την Κοζάνη, ο Σάκης Ντόβολης είναι κιθαρίστας και τραγουδιστής, με παρουσία στη blues και rock σκηνή. Έχει αναπτύξει προσωπική δισκογραφία και έχει συμμετάσχει σε σχήματα και διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 2014 δημιούργησε το SD Power Trio, μαζί με τον αδελφό του Φώτη Ντόβολη στο μπάσο και τον Νίκο Καλύβα στα τύμπανα. Το συγκρότημα συνδυάζει το blues με σύγχρονο ήχο και εμφανίστηκε σε Ελλάδα, Suwalki Blues Festival Πολωνίας και North City Jazz & Blues Fest. Το πρώτο άλμπουμ, «Cross The Line», κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2018. Τον Απρίλιο του 2019, το trio εκπροσώπησε την Ελλάδα στο European Blues Challenge στις Αζόρες της Πορτογαλίας.

Παράλληλα, ο Ντόβολης έχει διατηρήσει δεσμούς με την ελληνική blues σκηνή, συνεργαζόμενος με μουσικούς όπως ο Ηλίας Ζάικος και ο Νίκος Ντουνούσης, ενώ έχει μιλήσει και για την εμφάνισή του στη σκηνή με τον Αμερικανό blues μουσικό Louisiana Red.