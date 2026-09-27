Εικόνες έξω από το ΟΑΚΑ, όπου πραγματοποιείται η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

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Ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην συναυλία από την Άννα Βίσση με περισσότερους από 90.000 θεατές να κατακλύζουν το ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου (26 Σεπτεμβρίου 2026).

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια σταμάτησε τη ροή του σόου για να μιλήσει με εμφανή συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενη με θλίψη στον πρόωρο θάνατό του και στο κύμα αγάπης που δέχθηκε ο αγαπημένος τραγουδιστής μετά την απώλειά του. Στη συνέχεια κάλεσε το κοινό να τραγουδήσουν μαζί το «Σάββατο» του Μαζωνάκη, χωρίς ορχήστρα, μόνο με τη συνοδεία πιάνου.

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Εικόνες έξω από το ΟΑΚΑ, όπου πραγματοποιείται η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

Η Βίσση αφιέρωσε στη μνήμη του και το δικό της τραγούδι «Το Τρένο», ενώ το πρόσωπο του λαϊκού τραγουδιστή προβλήθηκε στα μάτριξ του σταδίου καθώς εκείνη μιλούσε γι’ αυτόν με λόγια αγάπης.

Πριν κλείσει την αφιέρωση, η τραγουδίστρια κάλεσε το κοινό να πιστέψει πως από εδώ και πέρα τα Σάββατα θα γιορτάζουν, δίνοντας το έναυσμα για να ξεκινήσει το δικό της τραγούδι «Κάθε βράδυ του Σαββάτου», σε μια στιγμή που το κοινό υποδέχθηκε τραγουδώντας ενθουσιωδώς μαζί της τους στίχους του κομματιού.

Η συναυλία «Anna Vissi Live at OAKA» εντάσσεται στη μεγάλη περιοδεία της καλλιτέχνιδας μετά τις δύο sold-out εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο το 2025, και αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία μουσικά γεγονότα της χρονιάς για το ελληνικό κοινό.