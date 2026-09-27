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Μια βραδιά γεμάτη μουσική, εντυπωσιακά σκηνικά και δυνατές στιγμές έζησαν περισσότεροι από 95.000 θεατές στο ΟΑΚΑ, στη μεγάλη sold out συναυλία της Άννας Βίσση.

Το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, το στάδιο γέμισε ασφυκτικά από θαυμαστές της τραγουδίστριας, οι οποίοι δεν πτοήθηκαν από τη βροχή που έπεφτε στην Αθήνα και έδωσαν το «παρών» στο μεγάλο μουσικό σόου.

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Η Άννα Βίσση είχε προετοιμάσει μια παραγωγή με εντυπωσιακά σκηνικά και πολλές εκπλήξεις, μετατρέποντας τη συναυλία σε ένα μεγάλο μουσικό θέαμα για το κοινό που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η τραγουδίστρια έδωσε στους διαδικτυακούς της ακολούθους μια πρώτη γεύση από όσα θα ακολουθούσαν. Σε ανάρτησή της στο Instagram, πόζαρε χαμογελαστή πάνω στην ειδική σκηνική κατασκευή που είχε στηθεί για τη συναυλία, σχηματίζοντας με τα δάχτυλά της το σήμα της νίκης.

Λίγη ώρα αργότερα, η ίδια κατασκευή αποτέλεσε μέρος της εντυπωσιακής εισόδου της στη σκηνή του ΟΑΚΑ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας βραδιάς που είχε όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου live show.

Η είσοδός της στη σκηνή έγινε υπό τους ήχους του τραγουδιού της «Αιγαίο», ενώ απευθυνόμενη στους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να τη δουν, έδωσε το δικό της ξεχωριστό μήνυμα: «Απόψε δεν ήρθατε εσείς στη συναυλία μου, ήρθα εγώ στη συναυλία σας».

Το pre-show ανέλαβε ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Argy, κατά κόσμον Αργύρης Θεοφίλης. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί το καλοκαίρι, κυκλοφορώντας το ντουέτο «Όλο πιο πάνω».

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Στη σκηνή του ΟΑΚΑ η Orianthi

Η μετάβαση στο ΟΑΚΑ

Με δεδομένη την αυξημένη προσέλευση, οι διοργανωτές κάλεσαν το κοινό να προτιμήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να φροντίσει να φτάσει έγκαιρα στον χώρο της συναυλίας.

δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ, με την επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.

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Δείτε εικόνες:

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Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi