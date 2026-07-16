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Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, κάνοντας ελεύθερη πτώση.

Η ίδια αποφάσισε να ξεπεράσει τους φόβους της και να δοκιμάσει κάτι που ονειρευόταν εδώ και καιρό. Μετά την προσγείωσή της, εμφανίστηκε ενθουσιασμένη, λέγοντας: «Πάμε να το ξανακάνουμε τώρα! Ήταν φανταστικά».

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράστηκε ένα μήνυμα έμπνευσης για τη δύναμη που χρειάζεται κανείς ώστε να ξεπερνά τους φόβους του.

«Τα πιο όμορφα πράγματα βρίσκονται στην άλλη πλευρά του φόβου. Η αληθινή ζωή ξεκινά τη στιγμή που αποφασίζεις να μην αφήσεις τον φόβο να πάρει τις αποφάσεις για σένα. Τα όνειρά σου αξίζουν περισσότερο από τον φόβο σου. Και εκεί αρχίζει πραγματικά η ελευθερία».