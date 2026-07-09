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Σε μια προσωπική αποκάλυψη προχώρησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, απαντώντας σε ερώτηση που δέχτηκε από διαδικτυακό της ακόλουθο σχετικά με το πώς βιοπορίζεται μετά τη σφοδρή επίθεση με βιτριόλι που δέχθηκε τον Μάιο του 2020.

Μέσα από ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Παλιοσπύρου κάλεσε τους ακολούθους της να τη ρωτήσουν ό,τι επιθυμούν. Ανάμεσα στις ερωτήσεις που έλαβε ήταν και το πώς καλύπτει σήμερα τις οικονομικές της ανάγκες.

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«Πώς βιοπορίζεσαι;», τη ρώτησε ένας χρήστης, με την ίδια να απαντά με ειλικρίνεια ότι λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας, καθώς έχει κριθεί πως δεν είναι σε θέση να εργαστεί.

«Ξέρω πως δεν το καταλαβαίνετε και πως σας μπερδεύω, γιατί δεν το αφήνω να φανεί με το συνεχές χαμόγελό μου, αλλά… λόγω της αναπηρίας μου, άρα της ανικανότητάς μου προς εργασία, είμαι συνταξιούχος ανάπηρη», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Η απάντησή της συγκίνησε πολλούς από τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς υπενθύμισε τις σοβαρές συνέπειες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έξι χρόνια μετά την επίθεση που άλλαξε τη ζωή της.