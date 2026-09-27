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Η ίδια δήλωσε ότι φοβάται το ενδεχόμενο μιας τυχαίας συνάντησης, καθώς η δράστις δεν έχει εκφράσει μεταμέλεια για την πράξη της.

Παρά τις προσπάθειές της, η Παλιοσπύρου ενημερώθηκε ότι δεν διαθέτει δικαίωμα επίσημης ενημέρωσης για την αποφυλάκιση της 41χρονης από τις αρμόδιες αρχές.

Η ίδια αναρωτήθηκε δημόσια για τα μέτρα προστασίας που θα έπρεπε να ληφθούν για την ασφάλειά της μετά από μια πιθανή αποφυλάκιση.

Επιπλέον, η Παλιοσπύρου κατήγγειλε ότι εξακολουθεί να δέχεται στοχευμένα προσβλητικά και κακόβουλα μηνύματα από άγνωστα άτομα μέσω διαδικτυακών ψεύτικων προφίλ.

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Περισσότερα από έξι χρόνια έχουν περάσει από την επίθεση με βιτριόλι που άλλαξε για πάντα τη ζωή της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Η 40χρονη μίλησε για τη φημολογία των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με την οποία η 41χρονη γυναίκα που της επιτέθηκε φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει αίτηση για πρόωρη αποφυλάκιση.

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Mega Non Stop», η Ιωάννα Παλιοσπύρου ανέφερε ότι ακόμη και η σκέψη πως η γυναίκα που της προκάλεσε τόσο σοβαρά τραύματα μπορεί να βρεθεί σύντομα εκτός φυλακής τής προκαλεί σοκ.

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Η ίδια αποκάλυψε ότι φοβάται ακόμη και το ενδεχόμενο μιας τυχαίας συνάντησης μαζί της στον δρόμο. Χαρακτήρισε την 41χρονη «εγκληματία» και τόνισε πως, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εκείνη δεν έχει εκφράσει μετάνοια για την πράξη της.

Για την Ιωάννα, ο δύσκολος δρόμος της αποκατάστασης εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η επίθεση με βιτριόλι, το μεσημέρι του 2020 στην Καλλιθέα, άλλαξε ριζικά τη ζωή της, την ψυχολογία της αλλά και την καθημερινότητά της.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο η 41χρονη να αποφυλακιστεί νωρίτερα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου δήλωσε: «Μου προκαλεί σοκ. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ξέρω ότι είναι κάτι που θα συμβεί κάποια στιγμή, όμως όσο μακριά θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή, το έχω λίγο πιο χαλαρά στο μυαλό μου».

Όπως εξήγησε, έχει ήδη ζητήσει τόσο από την Αστυνομία όσο και από τους δικηγόρους της να ενημερωθεί για το πότε θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, όπως ανέφερε, της έχουν εξηγήσει ότι δεν θα ενημερωθεί σε περίπτωση που η 41χρονη αποφυλακιστεί, καθώς δεν έχει δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης.

«Ενώ έχω ζητήσει να ενημερωθώ για το πότε θα γίνει αυτό και από την αστυνομία και από τους δικηγόρους μου, μου λένε ότι δεν θα ενημερωθώ εάν και όταν συμβεί αυτό, γιατί δεν έχω δικαίωμα να ενημερωθώ και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα συμβεί. Δηλαδή απλά κάποια στιγμή θα περπατάω στο δρόμο και μπορεί να την δω μπροστά μου χωρίς να ξέρω ότι βρίσκεται έξω», ανέφερε.

Η ίδια διερωτήθηκε, παράλληλα, εάν θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα για την προστασία της, είτε από την ίδια είτε από τις αρμόδιες Αρχές.

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«Δεν θα πρέπει να πάρω κάποια μέτρα ή να πάρουν οι αρμόδιοι κάποια μέτρα για την προστασία μου; Γιατί φυσικά μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν εγκληματία ο οποίος δεν έχει μετανιώσει γι’ αυτό που έχει κάνει και το έχει δηλώσει. Δεν έχει πειστεί για το λάθος ή γι’ αυτό που πίστευε στο μυαλό της», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εξέφρασε ακόμη τις απορίες της σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρης αποφυλάκισης, λέγοντας: «Πρώτον, δεν ξέρω πώς ένα δικαστικό συμβούλιο θα συναινέσει στο να αποφυλακιστεί πρόωρα και δεύτερον δεν μου απαντάει κανείς πώς εγώ μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου».

Το νέο κακόβουλο μήνυμα

Προς το τέλος της συνέντευξης, η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναφέρθηκε και σε ένα ιδιαίτερα προσβλητικό σχόλιο που δέχθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με το οποίο «καλά έκανε και σου έριξε το βιτριόλι».

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Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα μηνύματα προέρχονται από άτομα των οποίων το φύλο δεν μπορεί να γνωρίζει, καθώς χρησιμοποιούν ψεύτικα προφίλ.

«Ήταν από ανθρώπους, δεν ξέρω ποιου φύλου, αν είναι άνδρες ή γυναίκες γιατί τα προφίλ είναι ψεύτικα, που φαίνεται και λένε και εκφράζουν ότι φαντασιώνονται εγώ να πάθω κακό και να καταστραφεί και το άλλο μισό μου πρόσωπο. Αυτά είναι πολύ πιο στοχευμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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