Εναέριες εικονες από drone καταγράφουν το μέγεθος των καταστροφών στο Οροπέδιο Λασιθίου μετά τις ισχυρές πλημμύρες. Δρόμοι και καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερά και λάσπη, ενώ οι παραγωγοί και οι κάτοικοι μετρούν τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026(ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ειδικά κλιμάκια ξεκίνησαν τη Δευτέρα την καταγραφή των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη σε υποδομές, σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στις πληγείσες περιοχές για τον συντονισμό των έργων αποκατάστασης και τη διεξαγωγή συσκέψεων με τοπικούς φορείς και αγρότες.

Η κυβέρνηση προγραμματίζει μέτρα στήριξης, όπως την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πλειστηριασμών, ενώ οι δήμοι συλλέγουν δικαιολογητικά για την παροχή άμεσης οικονομικής αρωγής στους πληγέντες κατοίκους.

Τα συνεργεία αποκατάστασης δίνουν μάχη με τον χρόνο για την επαναφορά των βασικών υποδομών, καθώς σε ορισμένες περιοχές παραμένουν σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση και στο οδικό δίκτυο.

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Την καταγραφή των εκτεταμένων ζημιών από το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη έχουν αναλάβει ειδικά συντονισμένα κλιμάκια, ξεκινώντας τους ελέγχους τους από τη Δευτέρα (05/10).

Μετά από πέντε ημέρες συνεχών και ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Δρόμοι διαλυμένοι, σοβαρές ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης, σπίτια θαμμένα στη λάσπη, χιλιάδες στρέμματα βυθισμένα στο νερό.

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Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη

Παράλληλα, στο νησί μεταβαίνει κυβερνητικο κλιμάκιο για τον συντονισμό των έργων αποκατάστασης. Μετά από διευρυμένη επαφή στα γραφεία της Περιφέρειας στο Ηράκλειο, το κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποιεί το μεσημέρι της Δευτέρας σύσκεψη στο Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου, στο χωριό Τζερμιάδο.

Το «παρών» δίνει και μια επιτροπή αγροτών η οποία είχε συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο για να αποφασίσει τι θα ζητήσει από τους υπουργούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούν να εφαρμοστεί ένα μοντέλο τύπου Ντάνιελ, δηλαδή να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες όπως είχαν προχωρήσει και με τους συναδέλφους τους που επλήγησαν από την κακοκαιρία στη Θεσσαλία.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, ανακοινώθηκαν αποφάσεις που είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα την Τρίτη θα συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή και θα αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και την αναστολή των πλειστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές, από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.

Επίσης, σε 15 μέρες από σήμερα, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί τα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης για χρηματοδότηση έργων και αποκατάσταση υποδομών που έχουν καταστραφεί, με τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους.

Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους κατοίκους για τις περιπτώσεις σπιτιών που έχουν πλημμυρίσει, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία καταβολής της πρώτης αρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών.

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Και αυτή είναι μία δέσμη μέτρων που πρόκειται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα.

Ανάλογα την περιοχή όπου θα βρεθεί το κυβερνητικό κλιμάκιο είτε στο Οροπέδιο, είτε στην Ιεράπετρα, είτε αργότερα στον ορεινό Μυλοπόταμο, στην περιοχή των Ζωνιανών, οι τοπικές κοινωνίες, οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες μαζί με τους φορείς, αγρότες και κτηνοτρόφους θα εξειδικεύουν τα αιτήματά τους ώστε να βλέπουν οι υπουργοί την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε περιοχή, ξεχωριστά.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία για να αποκαταστήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις μεγάλες ζημιές που έχουν προκληθεί σε Ζωνιανά και Κολοφώνα από το πέρασμα της κακοκαιρίας.

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Χαρακτηριστικό είναι ότι στα Ζωνιανά δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί το δίκτυο υδροδότησης και είναι για μια ακόμα ημέρα χωρίς νερό. Σοβαρές είναι οι ζημιές που έχει υποστεί και το οδικό δίκτυο.

Πρόκειται για μια βιβλική καταστροφή σε εκτάσεις που μέχρι πρότινος δεν είχαν ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις, με τους κατοίκους να τονίζουν στο ΕΡΤnews ότι δεν έχουν ξαναζήσει τέτοια καταστροφή τα τελευταία 70 χρόνια.

Την ίδια ώρα μεγάλη είναι η προσπάθεια για να καταγραφούν και οι ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολλά σπίτια, όταν τα νερά μπήκαν στα Ζωνιανά αλλά και σε άλλους οικισμούς. Άνθρωποι προσπαθούν με τα ίδια τους τα χέρια να αποκαταστήσουν ζημιές μπροστά από τα σπίτια τους, στο δρόμο που περνάει από τις κατοικίες, ενώ και σήμερα και αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία στις δημοτικές κοινότητες Ζωνιανών.

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