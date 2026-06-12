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Ο Ακύλας, ένα από τα πιο συζητημένα νέα πρόσωπα της ελληνικής pop σκηνής, ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα, την Τρίτη 30 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Με φόρα από τη Eurovision, το «Ferto» και το πρώτο του άλμπουμ «Press Start», ο καλλιτέχνης μπαίνει στο καλοκαίρι με μια περιοδεία που θέλει να είναι κάτι περισσότερο από ένα live: μια εμπειρία ρυθμού, έντασης και συμμετοχής.

Ο Ακύλας επιστρέφει στη σκηνή όχι απλώς ως ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026, αλλά ως ένας καλλιτέχνης που μοιάζει να έχει βρει τη στιγμή του. Μετά την εμφάνισή του στον διαγωνισμό με το «Ferto», τραγούδι που τον σύστησε σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό, ετοιμάζεται τώρα να συναντήσει από κοντά τους ακροατές του στην Αθήνα.

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Η αθηναϊκή στάση του «Press Start Tour» έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 30 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι, έναν από τους πιο ζωντανούς συναυλιακούς χώρους της πόλης. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 23 Ιουνίου, ο Ακύλας θα εμφανιστεί στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας ουσιαστικά τον καλοκαιρινό κύκλο των μεγάλων του εμφανίσεων.

Το tour έρχεται σε μια περίοδο που το όνομά του ακούγεται όλο και περισσότερο. Ο Ακύλας κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να περάσει από το status του ανερχόμενου performer σε εκείνο του καλλιτέχνη που έχει πλέον γύρω του μια ολόκληρη αισθητική: ηλεκτρονική pop ενέργεια, έντονη σκηνική παρουσία, ρυθμοί που κινούνται ανάμεσα στο dance, το electro και τα βαλκανικά χρώματα, αλλά και μια εικόνα που συνομιλεί με τη γλώσσα της Gen Z.

Το «Ferto» υπήρξε το τραγούδι-κλειδί αυτής της μετάβασης. Με τη φρενήρη του ενέργεια, το άμεσο ρεφρέν και την έντονη σκηνική του ταυτότητα, το κομμάτι δεν έμεινε απλώς ως η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Έγινε η αφορμή για να συνδεθεί ο Ακύλας με ένα κοινό που αναζητά στη νέα ελληνική pop κάτι πιο τολμηρό, πιο performative και πιο κοντά στην αισθητική των social media.

Η συνέχεια ήρθε με το πρώτο του άλμπουμ, «Press Start», που κυκλοφόρησε από τη Minos EMI, a Universal Music Company. Ο τίτλος μοιάζει σχεδόν προγραμματικός: σαν να πατάει ο ίδιος το κουμπί εκκίνησης για το επόμενο επίπεδο της καριέρας του.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνολικά οκτώ tracks, ανάμεσά τους και το «Ferto», μαζί με τα «Parto», «I Poli <3», «Melo», «Akyla Tequila», «SpastoSpasto», «Star Final Boss ft. Mitch-T» και «Voulosto?». Είναι ένας δίσκος που κινείται σε electro pop dance κατεύθυνση, με ελληνικές και βαλκανικές επιρροές, αλλά και με την αίσθηση ότι ο Ακύλας δεν ενδιαφέρεται απλώς να γράψει τραγούδια για streaming. Θέλει να χτίσει έναν κόσμο.

Αυτός ο κόσμος θα μεταφερθεί τώρα στη σκηνή. Το «Press Start Tour» παρουσιάζεται ως μια συναυλιακή εμπειρία με φώτα, ένταση, dance hits, δυνατά beats και στιγμές που θέλουν το κοινό όχι απλό θεατή, αλλά συμμέτοχο. Και αυτό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του Ακύλα: δεν μοιάζει να αντιμετωπίζει τη σκηνή ως απόσταση ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοινό, αλλά ως κοινό πεδίο ενέργειας.

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Η συναυλία της Αθήνας αναμένεται να έχει κεντρική θέση στην καλοκαιρινή του περιοδεία, που θα περάσει από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Για έναν καλλιτέχνη που μέσα από τη Eurovision βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ευρωπαϊκό ακροατήριο, η επιστροφή στην ελληνική σκηνή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: είναι το πρώτο μεγάλο τεστ της νέας του φάσης, αλλά και η ευκαιρία να δείξει ότι το hype μπορεί να γίνει διάρκεια.

Ο Ακύλας ανήκει σε μια νέα γενιά δημιουργών που δεν περιμένουν πια την «παραδοσιακή» δισκογραφική πορεία για να συστηθούν. Τα social media, οι ζωντανές εμφανίσεις, τα viral αποσπάσματα, η εικόνα, η ταυτότητα και ο ήχος λειτουργούν όλα μαζί. Στην περίπτωσή του, αυτό το μίγμα φαίνεται να έχει βρει ανταπόκριση.

Και τώρα, μετά το «Ferto», έρχεται η ώρα του «Press Start» επί σκηνής.

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Η συναυλία εντάσσεται στο «AKYLAS Press Start Tour powered by ΔΕΗ».

Στις 23 Ιουνίου προηγείται η εμφάνισή του στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη.

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