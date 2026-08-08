Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 09:30 σήμερα 8 Αυγούστου στον πρώτο όροφο ακατοίκητου κτηρίου επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα.
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ένα άτομο, σώο, από τον δεύτερο όροφο, με βραχιονοφόρο όχημα ενώ παράλληλα με την κατάσβεση ερευνάται εάν υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι.
#Πυρκαγιά σε χώρο κτιρίου σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2026
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί προανάκριση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ