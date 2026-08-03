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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε αύλειο χώρο επιχείρηση στην περιοχή του Βοτανικού στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει απορρίμματα στην οδό Όρφεως, στην περιοχή του Ρουφ, ενώ στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπισή της.

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Στο σημείο, κοντά στο υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού, έσπευσαν 16 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Λόγω της φωτιάς, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην οδό Αγίας Άννης στο ύψος της Ιεράς Οδού έως το ύψος της οδού Ορφεώς.





