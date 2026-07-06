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Η Αγγλία έζησε μια από εκείνες τις βραδιές που χτίζουν χαρακτήρα σε ένα Μουντιάλ. Στο «Αζτέκα», απέναντι στο Μεξικό, στην έδρα, στην ατμόσφαιρα και στην πίεση των συνδιοργανωτών, η ομάδα του Τόμας Τούχελ βρήκε τον τρόπο να επιβιώσει. Νίκησε 3-2 και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία.

Το ματς είχε τα πάντα: ένταση, γκολ, αποβολή, πέναλτι, πίεση μέχρι το τελευταίο λεπτό και έναν Τζουντ Μπέλιγχαμ σε ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή. Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης χτύπησε δύο φορές μέσα σε τρία λεπτά και έδωσε στην Αγγλία προβάδισμα που αποδείχθηκε καθοριστικό.

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Το Μεξικό μπήκε δυνατά και είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή στο 15’, όταν ο Ραούλ Χιμένες απείλησε με κεφαλιά, αλλά ο Πίκφορντ αντέδρασε εντυπωσιακά. Η Αγγλία, όμως, περίμενε τη δική της στιγμή. Στο 36’, ο Ράις κουβάλησε την μπάλα, ο Σάκα σέντραρε και ο Μπέλιγχαμ με κεφαλιά έκανε το 0-1. Δύο λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης, μετά από συνεργασία με τον Κέιν, έγραψε το 0-2 και πάγωσε το «Αζτέκα».

Οι Μεξικανοί δεν παρέδωσαν τα όπλα. Στο 42’, ο Κινιόνες εκμεταλλεύτηκε αδράνεια στην αγγλική άμυνα και μείωσε σε 1-2, ξαναβάζοντας φωτιά στο παιχνίδι πριν από την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αγγλία έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση, όμως στο 54’ ήρθε η αποβολή του Κουάνσα, μέσω VAR, για σκληρό μαρκάρισμα στον Γκαγιάρδο. Εκεί το ματς γύρισε ψυχολογικά προς το Μεξικό. Κι όμως, η Αγγλία βρήκε τρίτο γκολ. Ο Γκόρντον κέρδισε πέναλτι από τον Ράνχελ και ο Χάρι Κέιν, ψύχραιμος από την άσπρη βούλα, έκανε το 1-3 στο 60’.

Το Μεξικό απάντησε στο 69’, επίσης με πέναλτι. Ο Ραούλ Χιμένες νίκησε τον Πίκφορντ και μείωσε σε 2-3. Από εκεί και μετά άρχισε πολιορκία. Οι γηπεδούχοι πίεσαν ασφυκτικά, η Αγγλία οπισθοχώρησε, αλλά κράτησε. Με δέκα παίκτες, με άμυνα χαρακτήρα και με τον Πίκφορντ σταθερό, τα «τρία λιοντάρια» άντεξαν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Για το Μεξικό, ήταν πικρός αποκλεισμός μπροστά στο κοινό του. Για την Αγγλία, μια πρόκριση που δεν ήρθε με άνεση, αλλά με μέταλλο. Και σε Μουντιάλ, τέτοιες νίκες πολλές φορές μετρούν περισσότερο από τις εύκολες.

Συνθέσεις

ΜΕΞΙΚΟ: Ράνχελ, Σάντσες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα, Ρόμο, Μόρα, Αλβαράδο, Ραούλ Χιμένες, Κινιόνες.

Αλλαγές Μεξικού: Άλβαρες αντί Μόντες, Γκουτιέρες αντί Ρόμο, Σαντιάγκο Χιμένες αντί Μόρα, Φιδάλγο αντί Σάντσες, Μαρτίνες αντί Κινιόνες.