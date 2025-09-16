Το μεσημέρι της Τρίτης τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση της Δούκισσας του Κεντ, Κάθριν, που έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 82 ετών. Εκτός από τον βασιλιά Κάρολο, στον Καθεδρικό Ναό του Ουέστμινστερ παρευρέθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την πριγκίπισσα Κάθριν.

Η πριγκίπισσα Κάθριν ασπάζεται τον βασιλιά Κάρολο.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρέμεινε πιστή στην οικολογική τάση του recycling, φορώντας δημιουργία μιας από τις πιο αγαπημένες της σχεδιάστριες, της Catherine Walker.

Advertisement

Advertisement

Με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η πριγκίπισσα Κάθριν της Ουαλίας συνδύασε το φόρεμά της με το κλασικό δερμάτινο τσαντάκι του οίκου Chanel αξίας 5,200 δολαρίων, γόβες Gianvito Rossi, αξίας 630 ευρώ, καπέλο Jane Taylor London αξίας 1910 λιρών, ενώ την παράσταση έκλεψε το μαργαριταρένιο κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ.

Μπορεί τα βλέμματα όλων να ήταν επάνω στην πριγκίπισσα Κάθριν, ωστόσο αίσθηση προκάλεσε η απουσία της βασίλισσας Καμίλα. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε μόλις δύο ώρες πριν από την έναρξη της ιδιωτικής οικογενειακής τελετής που έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ότι η βασίλισσα δεν θα παρευρεθεί, καθώς αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα.