Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της με τίτλο La fêlure (μτφ. Η ρωγμή), η 39χρονη κόρη της Καρολίνας του Μονακό, Σαρλότ Κασιράγκι, φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο της ισπανικής έκδοσης του περιοδικού Elle και μοιράστηκε τις δικές της προσωπικές αλήθειες.

«Σήμερα, υπάρχουν πολλές συνταγές για το τι σημαίνει να είσαι καλή μητέρα, αλλά η πραγματικότητα είναι πάντα πιο περίπλοκη και εξαρτάται από την ιστορία κάθε γυναίκας» παραδέχεται η Σαρλότ Κασιράγκι. «Η μητρότητα αντιπροσωπεύει μια ριζική αλλαγή που, ακόμη και σήμερα, μας επηρεάζει άνισα. Η γέννηση παιδιών συνεπάγεται ένα τεράστιο συναισθηματικό και σωματικό βάρος, και πολλές γυναίκες αισθάνονται διχασμένες, παρακολουθούμενες, ακόμη και ενοχές αν εργάζονται πολλές ώρες ή απαιτούν τον δικό τους χώρο».

«Κάθε εργαζόμενη μητέρα γνωρίζει αυτό το συναίσθημα του να τραβιέται συνεχώς σε διαφορετικές κατευθύνσεις, να σκέφτεται τι συμβαίνει στο σπίτι με έναν τρόπο που οι άνδρες, γενικά, δεν βιώνουν με τον ίδιο τρόπο» εξομολείται η Σαρλότ Κασιράγκι που είναι μητέρα δύο παιδιών από διαφορετικούς άντρες: Του 13χρονου Ραφαέλ και του 7χρονου Μπαλτάζαρ.

Στη συνέντευξή της, η Σαρλότ Κασιράγκι μιλάει για την ενασχόλησή της με τη Φιλοσοφία, που ξεκίνησε από τα 15 της χρόνια: «Aν και οι νομοθετικές αλλαγές είναι θετικές και η συμμετοχή των ανδρών είναι μεγαλύτερη, μια βαθιά ριζωμένη κληρονομιά επιμένει: για αιώνες, η φροντίδα και η αφοσίωση στην οικογένεια έχουν πέσει σχεδόν αποκλειστικά πάνω μας.

Η λογοτεχνία και η φιλοσοφία μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε μια ηθικολογική προοπτική και να αποδεχτούμε ότι η αναγνώριση των ευαλωτοτήτων μας είναι μια μορφή αλήθειας, και ίσως το πρώτο βήμα προς μια πιο δίκαιη και πιο συμπονετική άποψη.

Στο Παρίσι με τον, εδώ και δύο χρόνια, συγγραφέα σύντροφό της, Νικολά Ματιέ, που, σύμφωνα με τον tabloid Τύπο, ήταν αφορμή για το διαζύγιό της με τον Ντιμίτρι Ρασάμ.

Σαρλότ Κασιράγκι: «Τα ζητήματα φύλου δεν επηρεάζουν μόνο τις γυναίκες»

«Οι γυναίκες συνεχίζουν να καταπιέζονται με αμέτρητους τρόπους. Σε πολλές χώρες, η κατάσταση έχει ελάχιστα βελτιωθεί» θεωρεί ο Σαρλότ Κασιράγκι. «Είναι θύματα βίας και χρειάζονται ασφαλείς χώρους για να εκφράσουν τις εμπειρίες τους. Αλλά σήμερα, είναι επίσης επείγον να ακούσουμε τους άνδρες σε αυτά τα ζητήματα.

Η Σαρλότ Κασιράγκι με τους γιους της το 2023.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμβούν πραγματικές μεταμορφώσεις. Τα ζητήματα φύλου δεν επηρεάζουν μόνο τις γυναίκες: θέτουν φραγμούς επίσης στους άνδρες, περιορίζοντάς τους σε κανόνες που πρέπει να αμφισβητήσουμε από κοινού. Δεν πρόκειται να φέρουμε αντιμέτωπες πλευρές, αλλά να προχωρήσουμε μαζί» καταλήγει.