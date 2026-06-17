Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το ενδιαφέρον στο Μουντιάλ 2026 κορυφώνεται, καθώς δύο από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης, η Αγγλία και η Πορτογαλία, κάνουν την πρεμιέρα τους στη φάση των ομίλων με στόχο να ξεκινήσουν νικηφόρα την πορεία τους.

Η Πορτογαλία, με ηγέτη τον Κριστιάνο Ρονάλντο, συμμετέχει στον 11ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην πρώτη της αναμέτρηση. Στον ίδιο όμιλο βρίσκονται επίσης η Κολομβία και το Ουζμπεκιστάν, οι οποίες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/06), σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ισορροπιών του γκρουπ.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια ώρα, η Αγγλία ξεκινά τις υποχρεώσεις της στον 12ο όμιλο απέναντι στην Κροατία, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Τα «Τρία Λιοντάρια» θέλουν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί, απέναντι σε μια έμπειρη και πάντα ανταγωνιστική αντίπαλο.

Στον ίδιο όμιλο, η Γκάνα και ο Παναμάς θα αναμετρηθούν επίσης τα ξημερώματα της Πέμπτης, επιδιώκοντας να μπουν με θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση και να αποκτήσουν προβάδισμα στη μάχη της πρόκρισης.

Με τους ομίλους να αρχίζουν να παίρνουν μορφή και τα μεγάλα ονόματα να κάνουν την εμφάνισή τους στη διοργάνωση, το Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, προσφέροντας καθημερινά σπουδαίες αναμετρήσεις και έντονες συγκινήσεις στους φίλους του ποδοσφαίρου.

Τα ματς της βραδιάς

17/06/26 20:00 Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

17/06/26 23:00 Αγγλία – Κροατία / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

18/06/26 02:00 Γκάνα – Παναμάς / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

18/06/26 05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία / ΕΡΤ 1