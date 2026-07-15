Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι οπαδοί της εθνικής Αργεντινής εφαρμόζουν παραδοσιακές δεισιδαιμονίες, γνωστές ως «cabalas», ενόψει του κρίσιμου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026 εναντίον της Αγγλίας.

Πολλοί φίλαθλοι τοποθετούν το όνομα του Άγγλου επιθετικού Χάρι Κέιν στην κατάψυξη, επιδιώκοντας συμβολικά να περιορίσουν την απόδοσή του στον αγωνιστικό χώρο.

Οι οπαδοί τηρούν αυστηρά τελετουργικά, όπως τη χρήση συγκεκριμένων ρούχων και θέσεων, με σκοπό να διατηρήσουν τη νικηφόρα πορεία της ομάδας τους.

Η κουλτούρα των προλήψεων παραμένει ισχυρή στην Αργεντινή, επηρεάζοντας τόσο τους φιλάθλους όσο και την ηγεσία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.

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Οι οπαδοί της Αργεντινής δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη ενόψει του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026 εναντίον της Αγγλίας. Επιστρατεύοντας κάθε δυνατό μέσο, φτάνουν στο σημείο να τοποθετούν κάρτες με το όνομα του αρχηγού των «τριών λιονταριών», Χάρι Κέιν, στην κατάψυξη, επαναλαμβάνοντας πιστά τα τελετουργικά που θεωρούν ότι φέρνουν τύχη στην εθνική τους ομάδα.

Πώς οι Αργεντινοί θα «ξορκίσουν» το κακό

Οι πρακτικές αυτές αποτελούν μέρος της μακράς παράδοσης των «cabalas» στην Αργεντινή — των δεισιδαιμονιών, δηλαδή, που οι φίλαθλοι πιστεύουν ότι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της ομάδας στο γήπεδο, όπως αναφέρει το Reuters.

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Ποιες άλλες συνήθειες ακολουθούν οι οπαδοί σε μία χώρα που το ποδόσφαιρο αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό της εθνικής τους ταυτότητας; Πολλοί αρνούνται να προφέρουν τα ονόματα των αντιπάλων, φορούν τις ίδιες —συχνά άπλυτες— φανέλες, κάθονται ακριβώς στα ίδια καθίσματα και τρώνε το ίδιο φαγητό πριν από κάθε αναμέτρηση, πεπεισμένοι ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα μπορούσε να φέρει γρουσουζιά και να μειώσει την πιθανότητα να σηκώσουν το τρόπαιο.

REUTERS/Mariana Nedelcu

«Θα “παγώσουμε” τον Κέιν, επειδή είναι ο πρώτος σκόρερ»

«Οι φίλοι μου κι εγώ έχουμε ένα τελετουργικό», δηλώνει η 13χρονη Ινές Μούτρι. «Γράφουμε το όνομα του κορυφαίου παίκτη και του τερματοφύλακα των αντιπάλων στο ίδιο κομμάτι χαρτί και το βάζουμε στην κατάψυξη. Αυτή τη φορά θα “παγώσουμε” τον Κέιν, επειδή είναι ο πρώτος σκόρερ».

Η συγκεκριμένη κουλτούρα δεν είναι νέα. Ο Κάρλος Μπιλάρδο, ο προπονητής που οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 1986, έμεινε στην ιστορία για τις περίπλοκες προκαταλήψεις που πίστευε. Για παράδειγμα, συνήθιζε να ορίζει με αυστηρή σειρά το ποιος παίκτης θα πατήσει πρώτος στο γήπεδο— εδραιώνοντας τις «cabalas» στη λαϊκή ποδοσφαιρική συνείδηση της χώρας.

Ακόμα και ο νυν τεχνικός της εθνικής, Λιονέλ Σκαλόνι, έχει παραδεχτεί ότι μπαίνει στο γήπεδο πάντα με το δεξί πόδι και κάνει το σταυρό του!

Με το πέρασμα των χρόνων, τα έθιμα αυτά εξελίσσονται. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, οι οπαδοί μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη (AI), οι οποίες δείχνουν αντίπαλους παίκτες εγκλωβισμένους σε όγκους πάγου — ένας συμβολικός τρόπος για να τους εμποδίσουν να κινηθούν, να σκοράρουν ή να κάνουν αποκρούσεις.

Για τον ημιτελικό, ο 18χρονος Κάλβο θα φορέσει μια φανέλα παρόμοια με εκείνη που φορούσε ο Μαραντόνα στο Μεξικό το ’86.

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«Αν και ο Μέσι έχει ήδη κατακτήσει κάθε πιθανό τίτλο, αυτή η ευκαιρία είναι ξεχωριστή. Δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ την Αγγλία σε ένα τέτοιο παιχνίδι, πόσο μάλλον σε έναν ημιτελικό Μουντιάλ», τονίζει ο Κάλβο.

Η 13χρονη Ινές Μούτρι (Reuters)

Για τους περισσότερους, το μυστικό κρύβεται στην επανάληψη. Από τη στιγμή που η ομάδα κερδίζει, κάθε δευτερόλεπτο εκείνης της ημέρας πρέπει να αντιγραφεί πιστά στο επόμενο ματς: οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες θέσεις, τα ίδια ρούχα και το ίδιο μενού.

Πηγή: Reuters

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