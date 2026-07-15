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Οι φίλοι της Αργεντινής έστησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, 15 Ιουλίου, ένα τεράστιο πάρτι στους δρόμους της Ατλάντα ενόψει του μεγάλου ημιτελικού για το Μουντιάλ 2026 (22:00) κόντρα στην Αγγλία.

Argentina fans in Atlanta yesterday, getting warmed up ahead of their World Cup semi-final clash with England. 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/mMWXLkZ1hJ Advertisement Advertisement July 15, 2026

Όλοι λένε πως θα είναι ένας «τρελός» ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία και Αμερικανοί πήραν τις πρώτες τους αποδείξεις. Όσοι βρίσκονται εκεί λένε ότι δεν τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που έγινε χθες βράδυ εκεί. Μπορεί να είναι, όπως όλοι ελπίζουν, η προτελευταία πίστα πριν τον μεγάλο τελικό, αλλά μπορεί και να είναι η τελευταία παράσταση του δικού του Θεού, του Λιονέλ Μέσι.

Τύμπανα και πανό ήταν όπου κι αν κοιτούσε κανείς, με την Ole να κάνει λόγο για πάνω από 10.000 Αργεντινούς στο σημείο αυτό. Μια τεράστια σημαία του Λέο Μέσι με τον Ντιέγκο Μαραντόνα κατεβαίνει από τη στέγη ενός κινέζικου εστιατορίου που προσφέρει Wi-Fi για μόλις 2,30 δολάρια. Μια ευκαιρία για τους οπαδούς χωρίς δεδομένα για ίντερνετ που πλησιάζουν: υπάρχουν μπαρ που ζητούν έως και 10 δολάρια.

Η Αστυνομία έχει κάνει πολύ έντονη την παρουσία της με περιμετρικές περιφράξεις και εξαντλητικούς έλεγχους που εμποδίζουν την εισροή ανεπιθύμητων στοιχείων, όπως οπαδούς αντίπαλων ομάδων.

¡JUEGA ARGENTINA Y LA MANIJA ES TOTALLLL! 🙏🏻🏆



Los hinchas armaron un tremendo banderazo en Atlanta previo a la semi con Inglaterra.



¡Dale que hoy es con todo, Selección! 💪🏻🇦🇷



📹: @sariskleit#TNTSportsMundial pic.twitter.com/D32wJv5Hi4 Advertisement July 15, 2026

Suena JI-JI-JI en el banderazo argentino y vos tipo…🎶🇦🇷



El pogo más grande del mundo se trslasdó a Atlanta en la previa del duelo ante Inglaterra.



📹: @sariskleit#TNTSportsMundial pic.twitter.com/CO2OKUZzk2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 15, 2026

So many Argentina fans in Atlanta. They’ve taken over the underground area in downtown. Only seen a few England supporters so far pic.twitter.com/kfEXK5zPc0 — Ed Aarons (@ed_aarons) July 15, 2026