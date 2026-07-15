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Η αστυνομία της Ατλάντα εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαφορετικών πυλών εισόδου για τους φιλάθλους και του διαχωρισμού των σημείων συγκέντρωσης στην πόλη.

Οι διοργανωτές απαγορεύουν πανό και σημαίες με αναφορές στα νησιά Φώκλαντ ή «Μαλβίνες» για την αποφυγή πιθανών επεισοδίων εντός του σταδίου.

Η έντονη ζήτηση για εισιτήρια έχει εκτοξεύσει τις τιμές στη δευτερογενή αγορά, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών.

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Η αντίστροφη μέτρηση για τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή συνοδεύεται από πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, καθώς οι αμερικανικές αρχές αντιμετωπίζουν την αναμέτρηση ως μία από τις πλέον υψηλού κινδύνου της διοργάνωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το FBI έχει κατατάξει τον αγώνα στην κατηγορία «υψηλού ρίσκου», εξαιτίας της ιστορικής αντιπαλότητας των δύο χωρών αλλά και των φόβων για επεισόδια μεταξύ οργανωμένων οπαδών.

Η Ατλάντα βρίσκεται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι καταφθάνουν στην πόλη με στόχο να παρακολουθήσουν από κοντά μία από τις πιο φορτισμένες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η ζήτηση για ένα εισιτήριο έχει εκτοξεύσει τις τιμές στη δευτερογενή αγορά, με ορισμένες θέσεις να αγγίζουν ακόμη και τα 3.700 δολάρια, γεγονός που αποτυπώνει το τεράστιο ενδιαφέρον για τον ημιτελικό.

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Οι αρχές ασφαλείας έχουν ήδη καταγράψει μικροσυμπλοκές ανάμεσα σε υποστηρικτές των δύο εθνικών ομάδων τις προηγούμενες ημέρες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι οργανωμένοι οπαδοί από την Αργεντινή επιχειρούν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον αγώνα. Για τον λόγο αυτό, η αστυνομία της Ατλάντα, το FBI και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες υπάρχει συντονισμός και με τις κυβερνήσεις της Βρετανίας και της Αργεντινής.

Το στάδιο της Ατλάντα, χωρητικότητας 68.239 θεατών, θα λειτουργήσει με αυστηρά πρωτόκολλα. Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων θα εισέρχονται από διαφορετικές πύλες, ωστόσο στο εσωτερικό του γηπέδου δεν θα υπάρχουν ξεχωριστές ζώνες φιλάθλων. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τις πιθανότητες έντασης μετατρέποντας ορισμένα μπαρ της πόλης σε σημεία συγκέντρωσης αποκλειστικά για Άγγλους και άλλα για Αργεντινούς φιλάθλους, ώστε να αποφευχθούν επικίνδυνες συναντήσεις πριν και μετά τον αγώνα.

Η ιδιαίτερη σημασία του συγκεκριμένου ημιτελικού δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό κομμάτι. Η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένει στενά συνδεδεμένη με ιστορικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος των Φώκλαντς το 1982, αλλά και με εμβληματικές στιγμές της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Το διαβόητο γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα με το «Χέρι του Θεού» στο Μουντιάλ του 1986, καθώς και η αποβολή του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, εξακολουθούν να αποτελούν σημεία αναφοράς για τους φιλάθλους των δύο χωρών και να τροφοδοτούν το κλίμα αντιπαλότητας.

Την ένταση των τελευταίων ημερών ενίσχυσε και ένα βίντεο που δημοσιοποίησαν ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, στο οποίο ακούγονται συνθήματα με αναφορές στις «Μαλβίνες», όπως αποκαλούν οι Αργεντινοί τα νησιά Φώκλαντ, αλλά και στον Ντιέγκο Μαραντόνα και τον Λιονέλ Μέσι. Το περιεχόμενο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία και αναζωπύρωσε τις συζητήσεις γύρω από τις ιστορικές και πολιτικές προεκτάσεις της αναμέτρησης.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, οι υπεύθυνοι ασφαλείας του σταδίου έχουν λάβει εντολή να κατάσχουν σημαίες ή πανό που απεικονίζουν τα Φώκλαντ με τα χρώματα της Αργεντινής ή χρησιμοποιούν την ονομασία «Malvinas», εκτιμώντας ότι ενδέχεται να λειτουργήσουν ως αφορμή για επεισόδια στις εξέδρες.

Παράλληλα, αντιδράσεις προκάλεσαν και οι δηλώσεις του παλαίμαχου Άγγλου ποδοσφαιριστή Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος στο podcast «The Rest is Football» χρησιμοποίησε τον όρο «Μαλβίνας» για τα νησιά. Απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε, υποστήριξε ότι πρόκειται απλώς για την ονομασία που χρησιμοποιείται στην Αργεντινή, επιμένοντας ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει λόγος αντιπαράθεσης γύρω από τη συγκεκριμένη λέξη.

Με τις μνήμες της ιστορίας να παραμένουν ζωντανές και το ποδοσφαιρικό πάθος να βρίσκεται στο αποκορύφωμά του, οι αρχές της Ατλάντα ελπίζουν ότι η βραδιά θα μείνει στην ιστορία για όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο και όχι για επεισόδια στις εξέδρες ή στους δρόμους της πόλης.