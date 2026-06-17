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Η Πορτογαλία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Κονγκό στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026, «πετώντας» δύο πολύτιμους βαθμούς ενόψει συνέχειας. Οι Πορτογάλοι δυσκολεύτηκαν αρκετά στο επιθετικό κομμάτι και στην δημιουργία φάσεων και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν από νωρίς με το γκολ του Ζοάο Νέβες, το Κονγκό αντέδρασε και ισοφάρισε με το γκολ του Γουισά.

Το παιχνίδι:

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Το πρώτο μέρος δεν πρόσφερε πολλές συγκινήσεις από πλευράς ευκαιριών, ωστόσο είχε δύο τέρματα που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Ένα νωρίς στην αναμέτρηση και ένα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, με το 1-1 να κρίνεται δίκαιο βάσει της συνολικής εικόνας των δύο ομάδων.

Η Πορτογαλία μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να πάρει προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Νέτο έβγαλε εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά και ο Νέβες με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η εξέλιξη αυτή δεν προκάλεσε έκπληξη, καθώς οι Ίβηρες είχαν επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό τους, πιέζοντας ασφυκτικά την αντίπαλη άμυνα.

Παρότι η Πορτογαλία διατήρησε τον έλεγχο μετά το γκολ, σταδιακά ο ρυθμός της έπεσε. Το Κονγκό εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, κέρδισε χώρο στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να γίνεται πιο απειλητικό. Η επιμονή των Αφρικανών ανταμείφθηκε στο 45+5′, όταν ύστερα από εκτέλεση κόρνερ η πορτογαλική άμυνα αδράνησε και ο Βισά, εντελώς αμαρκάριστος, νίκησε με κεφαλιά τον τερματοφύλακα για το 1-1, προκαλώντας ξέσπασμα ενθουσιασμού στις εξέδρες.

Το δεύτερο ημίχρονο κινήθηκε σε ακόμη χαμηλότερο τέμπο. Οι Κονγκολέζοι κατάφεραν να περιορίσουν αποτελεσματικά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος βρέθηκε δύο φορές σε θέση βολής χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά. Την ίδια στιγμή, η ομάδα της Αφρικής προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις αντεπιθέσεις της, αναζητώντας ακόμη και την ολική ανατροπή, ενώ η Πορτογαλία δεν βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν για να φτάσει στο νικητήριο γκολ, με αποτέλεσμα να μείνει στο 1-1.

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγκο Κόστα, Αραούχο, Βέιγκα, Κανσέλο, Μέντες (72′ Σεμέδο), Φερνάντες, Μπερνάρντο Σίλβα (46′ Κονσεϊσάο), Ζοάο Νέβες, Βιτίνια (83′ Γκονζάλο Ράμος), Νέτο (72′ Λεάο), Κριστιάνο Ρονάλντο

Κονγκό (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Μπισάκα (85′ Καλουλού), Καπουάντι, Τουανζέμπε, Εμπεμπά, Μαζουακού (75′ Τζόρις Καγέμπε), Μουκάου (57′ Σαντίκι), Μουτουσαμί, Έντο Καγέμπε (75′ Πικέλ), Γουισά, Μπακαμπού (84′ Μπάνζα)