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Μετά το πρώτο του ταξίδι στην Κινσάσα το 2015, ο ποδοσφαιριστής ίδρυσε έναν φιλανθρωπικό οργανισμό για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της υγείας των παιδιών.

Ο Μπακαμπού αποτελεί πλέον κεντρική φυσιογνωμία της εθνικής ομάδας της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο αθλητής αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στον Ολυμπιακό, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος την περίοδο 2022-2023.

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Ο Σεντρίκ Μακαμπού δεν είναι ένας συνηθισμένος ποδοσφαιριστικής του Μουντιάλ 2026. Είναι ένας κορυφαίος Αφρικανός επιθετικός με σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, γνωστός για την ταχύτητα, την εκτελεστική του δεινότητα που επέλεξε να εκπροσωπήσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γαλλία. Και όλα αυτά ενώ μέχρι τα 23 του χρόνια, δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στη ΛΔ Κονγκό.

Ο Μπακαμπού δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή του

Ο Μπακαμπού γεννήθηκε στο Ιβρί, έξω από το Παρίσι, και ακολούθησε όλη τη διαδρομή των μικρών εθνικών ομάδων της Γαλλίας. Παρ’ όλα αυτά, όταν ήρθε η ώρα να επιλέξει σε επίπεδο ανδρών, αποφάσισε να εκπροσωπήσει τη χώρα των γονιών του.

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Το 2015 ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Κινσάσα, προκειμένου να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα. Μέχρι τότε δεν είχε βρεθεί ποτέ στη ΛΔ Κονγκό.

Η εμπειρία εκείνου του ταξιδιού αποδείχθηκε καθοριστική. Ο ίδιος αντίκρισε από κοντά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά χιλιάδες παιδιά και συνειδητοποίησε πόσο διαφορετική θα μπορούσε να ήταν η δική του ζωή αν οι γονείς του δεν είχαν μεταναστεύσει στη Γαλλία.

Το φιλανθρωπικό έργο

Επομένως, αποφάσισε να επενδύσει στη χώρα του, δημιουργώντας το δικό του φιλανθρωπικό ίδρυμα, με στόχο να προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά της ΛΔ Κονγκό.

Η δράση του επικεντρώνεται στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόσβαση στην τεχνολογία και φυσικά στον αθλητισμό, προσπαθώντας να δώσει σε νέους ανθρώπους τις ίδιες δυνατότητες που είχε και ο ίδιος μεγαλώνοντας στη Γαλλία.

Στο Μουντιάλ του 2026 ο Μπακαμπού αποτελεί μία από τις φυσιογνωμίες που εκφράζουν το νέο πρόσωπο της ΛΔ Κονγκό, μιας ομάδας που επέστρεψε στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή και συνεχίζει να ονειρεύεται.

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Κάθε του εμφάνιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους συμπατριώτες του, καθώς βλέπουν σε εκείνον έναν άνθρωπο που, αν και μεγάλωσε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του.

Να σημειωθεί ότι τη σεζόν 2022-2023 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ το 2018 έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος Αφρικανός ποδοσφαιριστής στην ιστορία.

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