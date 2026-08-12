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Η αναχαίτιση της ασθένειας δυσχεραίνεται σημαντικά από τις συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις, τα προβλήματα στις υποδομές και τις απεργίες των εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

Ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εισηγήθηκαν κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο Ervebo, εξετάζοντας αν παρέχει προστασία απέναντι στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo που εξαπλώνεται στη χώρα.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανάπτυξη και τη δοκιμή τριών νέων εμβολίων που στοχεύουν ειδικά στο συγκεκριμένο στέλεχος του ιού.

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Οι καταγεγραμμένοι θάνατοι από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό είναι 2.011 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 4.381, με βάση την τελευταία ενημέρωση από τις κονγκολέζικες αρχές. Χρειάστηκαν περίπου εννέα εβδομάδες για να καταγραφούν οι πρώτοι 1.000 θάνατοι, ενώ ο αριθμός των θυμάτων διπλασιάστηκε μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες.

Πάνω από 2.000 νεκροί στο Κονγκό από τον ιό Έμπολα

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός την φέρνει πολύ κοντά στην πιο θανατηφόρα επιδημία Έμπολα της ΛΔΚ την περίοδο 2018-2020, όταν σχεδόν 2.300 άνθρωποι πέθαναν σε 3.500 καταγεγραμμένα κρούσματα.

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Η επιδημία, που πλήττει τις ανατολικές και βορειοανατολικές περιοχές της ΛΔΚ που μαστίζονται από συγκρούσεις, κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου, ωστόσο εκτιμάται ότι είχε ήδη αρχίσει να εξαπλώνεται εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Η αναχαίτιση του Έμπολα στη χώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού οι ένοπλες συγκρούσεις δεν έχουν κοπάσει, ενώ δεν μοιάζει κάτι άλλο να λειτουργεί. Συγκεκριμένα, συγκοινωνίες και επικοινωνίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, ενώ σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Υγείας, εργαζόμενοι απεργούν, αφού οι πληρωμές τους φέρεται να έχουν καθυστερήσει.

Την Παρασκευή, ειδικοί εμβολίων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) εισηγήθηκαν την πραγματοποίηση ευρείας κλίμακας κλινικής δοκιμής σε ανθρώπους του μοναδικού εγκεκριμένου εμβολίου κατά του Έμπολα, ώστε να διαπιστωθεί αν προσφέρει διασταυρούμενη προστασία απέναντι στο στέλεχος του ιού που αυτή τη στιγμή εξαπλώνεται στη ΛΔΚ και για το οποίο δεν υπάρχει ακόμη ειδικό εμβόλιο.

Το εμβόλιο Ervebo έχει αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό έναντι του πιο συνηθισμένου στελέχους του ιού Έμπολα, του Zaire, και οι ειδικοί του ΠΟΥ ανέφεραν ότι τα πρώιμα δεδομένα, ιδίως από δοκιμές σε ζώα, δείχνουν πως ίσως προσφέρει κάποια προστασία και από το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo, που παρουσιάζει μεγάλη έξαρση στη ΛΔΚ.

Δύο υποψήφια εμβόλια κατά του στελέχους Bundibugyo βρίσκονται στα πρώτα στάδια κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους, ενώ τρίτο εμβόλιο βρίσκεται υπό ανάπτυξη ώστε να φτάσει σε αυτή τη φάση.

Ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Αφρική, δρ Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «κυνηγάμε τον ιό, ο ιός προηγείται».

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The WHO technical advisory group on vaccine research met last Friday to review new data on the Ervebo vaccine, the only licensed vaccine against Ebola virus disease.



New data from two animal studies show that Ervebo offers some protection against Bundibugyo virus disease,… pic.twitter.com/y8nvCPUjRG — World Health Organization (WHO) (@WHO) August 7, 2026

Ο Έμπολα μεταδίδεται μέσω επαφής με σωματικά υγρά και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό.

Ο πρώτος ιός Έμπολα που ταυτοποιήθηκε εντοπίστηκε το 1976 κοντά στον ποταμό Έμπολα, στην περιοχή που σήμερα αποτελεί τμήμα του Κονγκό.

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